Katso vinkit syyslomatekemiseen: Ouluhallissa järjestetään perinteinen X-ON-tapahtuma ja uimahallissa pääsee kokeilemaan vesipalloa

Oulun kouluissa on ensi viikon aikana syysloma. Kaupunki järjestää lomalaisille monenlaista tekemistä. JHL:n lakko tosin pitää kaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikat suljettuina maanantaina ja tiistaina 22.–23. lokakuuta. Myös uimahallit ovat tuolloin kiinni.

Syyslomaviikolla 17-vuotiaiden bussimatkat maksavat klo 7-20 vain 50 senttiä, kun matka maksetaan arvolipulla. Alennus on voimassa kaikilla Oulun joukkoliikenteen matkustusvyöhykkeillä ja vuoroilla, lukuun ottamatta linjaa 48.

Viisi nuorisotilaa on auki syyslomalla, ja niissä järjestetään monenlaista ohjelmaa. Avoinna ovat Puolivälinkankaan, Hiukkavaaran, Kaukovainion ja Ritaharjun nuorisotilat sekä Nuorisokahvila Bysis.

Ouluhallissa järjestetään X-ON-tapahtuma tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Tiistaina tapahtuma on kello 13–21 ja keskiviikkona kello 13–20. Tiistai-iltana hallissa on maksuton ja ikärajaton X-ONpop-konsertti, jossa esiintyvät Esb, Cledos ja Evelina.

Torstaina Ouluhallissa on X-ONin extrapäivä. Halli on varattu kello 10–16 skeittaajille, scoottaajille ja BMX-pyörille.

Heinäpään jalkapallohallissa on maksuttomia yleisövuoroja keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Oulun uimahallissa pääsee samoina päivinä kokeilemaan vesipalloa kello 12–13 ja 14–15. Vesipalloon ei tarvitse erillistä ilmoittautumista. Luvassa heittotutkan testausta, ohjattua lajin tekniikan kokeilua sekä pelaamista, jos altailla on yhtä aikaa tarpeeksi porukkaa. Uimahyppytasot ovat auki vesipallon jälkeen klo 13-13.30 ja 15-15.30.

Tiedekeskus Tietomaa on auki koko syyslomaviikon. Tietomaassa on 10–13-vuotiaille kilpa-autojen rakentelusta kiinnostuneille kaksi Dragsters-leiriä. Leirit järjestetään 22.–23. lokakuuta ja 25.–26. lokakuuta. Lisätietoja leireistä on Tietomaan verkkosivuilla.

Pohjois-Pohjanmaan museolla vierailee syyslomaviikon keskiviikkona Nukketeatteri Sytkyt. Aladdin ja taikalamppu -esitykset ovat kello 12 ja 14. Esitys on suunnattu 2–8-vuotiaille ja se kestää 20 minuuttia. Museoon on kaikilla alle 18-vuotiailla vapaa pääsy.



Kirjastot ovat koulujen syyslomaviikolla normaalisti auki. Kirjastojen aukioloajat löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Liikuntapaikkojen aukioloajat voi tarkistaa liikunnan ja ulkoilun verkkosivuilta.