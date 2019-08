Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen lokakuussa oikeuteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – poliisi epäilee Tynkkystä toisestakin tapauksesta

Perussuomalaisten oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on parhaillaan sekä syytettynä että epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Kyse on kahdesta eri tapauksesta, joista toinen on pian käräjillä ja toinen poliisilla esitutkinnassa.

Kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikkö vahvistaa, että Tynkkynen on syytteessä 3. lokakuuta Oulun käräjäoikeudessa.

Tynkkynen kiisti keskiviikkona Kalevalle syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Tynkkynen sanoo, ettei muista että häntä olisi kuultu syytteeseen edenneen asian esitutkinnassa.

Huhtikuun 3. päivä hän kirjoitti Twitterissä, että "mitään esitutkintaa tai poliisin kanssa juttelemista ei ole ollut".

– En muista käyneeni poliisilaitoksella kuultavana. Sain Kalevan toimittajan kautta [huhtikuussa] tiedon syytteestä. En muista milloin esitutkinta olisi ollut, ja yritän nyt selvittää sitä, Tynkkynen sanoi keskiviikkona.

Syyttäjä Kirsi Männikkö toteaa, että asiassa on toimitettu esitutkinta.

Männikkö ei kerro tarkemmin, mistä kiihottamisessa kansanryhmää vastaan on Tynkkysen jutussa kysymys tai mikä mahdollisen rikoksen tekoaika on. Haastehakemus tulee julki oikeuden istunnossa.

Tynkkynen itse on julkaissut kesällä saamansa, vielä ei-julkisen haastekirjelmän sosiaalisessa mediassa.

Vaikka haaste on salassapidettävä, Tynkkynen tuskin on syyllistynyt rangaistavaan tekoon julkistaessaan sen, koska kyse on vain häntä itseään koskevasta asiasta, tulkitsee rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.

Toisen jutun tutkinta alkuvaiheissaan

Tynkkynen kertoi alkuviikolla some-kanavissaan olevansa jälleen epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Asiasta uutisoi ensin MTV Uutiset.

Tutkintaa johtava rikoskomisario Tero Luukkonen kertoo Kalevalle, että esitutkinta on meneillään. Jutussa on kyse Tynkkysen vuonna 2017 julkaisemista Facebook-kirjoituksista.

Luukkonen ei halua toistaiseksi kommentoida tekstien sisältöä tai tutkinnan etenemistä tarkemmin.

Tynkkysen mukaan hän ei vielä ole saanut poliisilta tietoa, mistä teksteistä tuoreessa poliisitutkinnassa on kyse.

Sebastian Tynkkynen tuomittiin vuonna 2017 maksamaan 50 päiväsakkoa uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Sakkosumma oli tuolloin 300 euroa.

Tynkkynen valittiin eduskuntaan tänä vuonna.