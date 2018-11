Kallen pihalla Huonesuolla on omat valofestarit ennen joulua – pihapiiriä koristavat tuhannet lamput ja lasertykit

Oulun Leväsuontiellä sijaitseva omakotitalo pihoineen kerää katsojia kauempaakin ennen joulua: lukuisat valoköynnökset karkottavat pimeyden takuuvarmasti.

Pienimuotoinen nähtävyys on saanut ohikulkijat pysäyttämään autonsa valokuvia varten.

Valomeren keskellä asustaa Kalle Penttilä, joka on koristellut antaumuksella taloansa ja pihaansa jouluvaloin jo kymmenkunta vuotta.



Kun synkkä marrasaika laskeutuu, eikä ole lunta, Penttilän piha alkaa loistaa. Tänä syksynä hän sytytti valot samaan aikaan, kun jouluvalot pistettiin säkenöimään Oulun keskustassa eli vähän marraskuun puolivälin jälkeen.



Lukuisten valoköynnösten määrää Penttilä ei ole laskenut, mutta arvioi tuhansien lamppujen loistavan pihalla.



– Energiakulutuksen kannalta olen tätä laskenut. Mutta kun nämä ovat ledejä, ne eivät vie loppujen lopuksi paljonkaan energiaa.



Pihansa koristuksen Penttilä on rakentanut vuosittain suunnilleen samalla lailla, mutta muutoksiakin hän on tehnyt valokoreografiaan silloin tällöin varsinkin takapihan puolelle.



Jouluvaloja on pihassa eri värejä lämpimästä valkoisesta isänmaalliseen siniseen.



– Kummallakin puolen on pienoinen lasertykki, joka antaa taustalle tähtisadetta.



Penttilä haluaa, että valot ovat sen verran hillittyjä, etteivät sykevalot innosta.

– Välkkyvät valot häiritsisivät sivullisia ja minua itseänikin.

Pihalta löytyy tähtisadetta ja kuusi tähtineen. KUVA: Pekka Peura

Myöskään valoeläinhahmoja Penttilä ei harrasta.



– Roskakatoksen päätykolmiossa on kuitenkin pienet poron kuvan muodostavat valot.



Yöksi Penttilä on ajastanut valot selkeästi pienemmälle teholle. Valoshow pihalla loppuu juhlakauden päätyttyä vuodenvaihteen jälkeen.



Ohikulkijoilta ja naapureilta Penttilä on saanut paljon palautetta omasta valofestivaalistaan.



– Kyllä ovat kovasti tykänneet. Kiimingistä saakka kävivät katsomassa valoja viime joulun aikaan. Osa on tullut kyselemään, että saako käydä myös pihan puolella katselemassa.



Penttilä kertoo, että pihaa voi koristella myös lumella. Kun nuoskalunta on tullut taivaalta, Penttilä on pyöritellyt lumesta ison joulupukin talon eteen.



Mutta miksi Kalle Penttilä on niin innostunut valokoristeluista?

– Tykkään kaikesta. Kesällä pihalla pitää olla paljon kukkia ja talvella valoja.