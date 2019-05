Kaavailuissa neljä kaistaa ja kaksinkertainen leveys – Kuusamontien uudet tiesuunnitelmat nostattivat tunteita esittelytilaisuudessa

Kiimingissä kuultiin tiistaina Kuusamontien uusimmista tiesuunnitelmista, jossa Korvenkylän ja Kiimingin väli rakennettaisiin nelikaistaiseksi. Alustava suunnitelma käsittää pienten liittymien poistamisia, pari uutta liittymää ja muutamien siirtoja.

Kiiminkijoen kouluun oli saapunut puoli ruokasalillista kiinnostuneita, kun Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Oulun kaupunki esittelivät selvitystä Kuusamontien parantamisesta nelikaistaiseksi välillä Korvenkylä–Kiiminki.

Keväällä on tutkittu, voitaisiinko tieosuus muuttaa nelikaistaiseksi nykyiselle paikalleen. Reilut kymmenen vuotta sitten valmistui Kuusamontien Hintta–Korvenkylä-välin remontti, mutta rahat eivät riittäneet enää pidemmälle. Korvenkylä–Kiiminki välille tehtiin kuitenkin suunnitelma, jossa tie olisi kiertänyt Jäälin pohjoispuolelta.

Vanhemmissa, selvästi tätä uusinta kalliimmissa suunnitelmissa liittymät olisivat olleet eritasoliittymiä. Nykypaikalle suunniteltu tiehanke käsittää yksitasoliittymät ja liikennevalo-ohjattuja risteyksiä.

– Aivan nyt viime vaiheessa on mietitty, olisiko Ylikiimingintien liittymässä hyvä vaihtoehto eritasoliittymä, sanoi Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen esisuunnitteluvastaava Marjo Paavola.

Nelikaistainen tie toteutettaisiin keskikaiteella varustettuna ratkaisuna kuten hiljattain valmistunut Kajaanintien perusparannus välillä Joutsentie–Konttisentie.

Nykykustannuksiin sovellettuna hinnaksi tulisi 92 miljoonaa euroa. Uusimmasta suunnitelmasta Paavolan mukaan toivotaan, että se tulisi tuota selvästi halvemmaksi ja hanketta siksi kenties päästäisiin toteuttamaan aiemmin.

Toukokuun loppuun mennessä selviää, onko tiepohjassa tilaa muuttaa osuus nelikaistaiseksi. Sen jälkeen alkaa tiehankkeen mahdollisesti tarkempi kehittämissuunnitelman teko.

– Sen suunnitelman pitäisi olla valmis vuoden loppupuolella. Seuraava vaihe olisi tiesuunnitelma, johon tulisi hakea väylävirastolta rahoitus. Mahdollinen toteuttaminen olisi poliittisen päätöksen takana, eli eduskunnan olisi hyväksyttävä se valtion budjettiin, Paavola selvensi asian etenemistä.

Nykylinjauksen muuttamista nelikaistaiseksi on selvitellyt konsulttiyhtiö Sitowise Oy, jonka suunnitteluprojektipäällikkö Pirkka Hartikainen kertoi mahdollisista tulevista muutoksista.

Tie tulisi levenemään noin kaksinkertaiseksi kahdeksasta metristä 19 metriin. Yksityistie- ja tonttiliittymät Kuusamontien varrelta poistettaisiin, ja kulku järjestettäisiin suurempien tasoliittymien kautta.

– Näin sen takia, että tieosuudella on se keskikaide kaikissa muissa kohdissa paitsi valo-ohjatuissa liittymissä. Se ei mahdollista pieniä liittymiä, Hartikainen perusteli.

Melusuojauksia hankkeessa on luvassa kaikkiin niihin kohtiin, jotka ovat liikennemelualueilla. Kevyelle liikenteelle on suunnitteilla uusia reittejä ja muutamia uusia alikäytäviä. Myös joukkoliikenteen edellytyksiä on Hartikaisen mukaan tarkoitus parantaa.

Yleisöstä kysyttiin aiheellisesti, mikä nopeusrajoitus nelikaistaisella välillä tulee olemaan. Vastaus kuului että keskimäärin 80 kilometriä tunnissa mutta liikennevaloristeyksien kohdilla 60 kilometriä tunnissa.

– Miksi polttaa rahaa ahtaaseen väliin, josta ei ole mitään hyötyä varsinkaan raskaalle liikenteelle. Jo yli 20 vuotta sitten tehtiin varaus, jonka mukaan tie kiertäisi Jäälin hieman kauempaa. Tie pitäisi tehdä ehdottomasti sen mukaan, Seppo Leinonen arvosteli.

Yleisö esitti paljon kritiikkiä hanketta kohtaan mutta moni huomasi myös kiittää, että suunnittelua tehdään. Korvenkylän ruuhkasumppu on koettu kiperänä ongelmana, johon on tärkeää saada ratkaisu.

– Kyllä siitä hyvä tulee, kun porukalla tehdään, Raimo Mykkänen kommentoi.