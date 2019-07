Kaakkurissa juostaan portaita ja poljetaan maastossa – Liikuntamaassa riittää treenaajia, vaikka alue ei ole vielä läheskään valmis

Jo keskeneräisenäkin Kaakkurin Liikuntamaa kerää kävijöiltä kiitosta. Kuntoiluportaat ja pyöräily- sekä lenkkireitit houkuttelevat liikkujia paikalle jo nyt.

Kaakkuriin Liikuntamaa on ollut kovalla käytöllä, vaikkei se ole vielä läheskään valmis. Viime kesänä aloitettu projekti jatkuu vielä ainakin ensi kesälle. Entisen moottoriradan paikalle on tähän mennessä rakennettu kunto- ja maastopyöräreittejä sekä kuntoportaat. Tulossa on vielä lisää reittejä, ulkokuntolaitteita sekä kaksi sähköautorataa. Aurinkoisena torstai-iltapäivänä Liikuntamaassa urheili useita pyöräilijöitä ja porrasjuoksijoita.

Liikuntamaan kuntoportaat ovat olleet hankkeen projektipäällikkö Ville-Pekka Lappalaisen mukaan todella suositut. Torstaina portaissa treenanneet äiti Saana Syrjä ja tytär Julia Syrjä kehuvat portaita toimiviksi ja kevyiksi juosta. Samaa mieltä on moni muukin paikalla treenaava.

– Voisi toki olla eri levyistäkin askelmaa, mutta muuten nämä ovat hyvät. Portaissa saa tehtyä lyhyessä ajassa tehokkaan ja monipuolisen treenin, Saana Syrjä kertoo.





Lappalaisen mukaan portaat ovat viimeistelyä ja valaistusta vaille valmiit, mutta jo juoksukuntoiset. Tieto portaista on levinnyt puskaradion kautta, ja juoksivat ovat löytäneet paikalle. Lappalainen on asiasta iloinen.

Saana Syrjä kertoo, että Syrjän perheessä Liikuntamaan alue on ollut suosittu.

– Asumme tässä lähellä, ja olemme käyneet usein lenkillä ja kuntoilemassa, talvella lapset tykkäävät laskea täällä mäkeä. Ainoa asia, jota vielä kaipaisin on nuotiopaikka, se kruunaisi Liikuntamaassa vietetyn seikkailupäivän.

Tällä hetkellä Liikuntamaassa tehdään ulkoilureittejä. Työ jatkuu syksyyn ja tekemistä riittää vielä ensi kesällekin. Lappalaisen mukaan ainakin osa reiteistä saadaan talveksi hiihtokuntoon. Kuntoportaiden alapuolelle on tulossa myös ulkokuntoilulaitteita.

Liikuntamaa on houkuttanut paikalle myös maastopyöräilijät. Lappalainen kertoo, että osa reiteistä on jo valmiina, osa vasta tekeillä.

Facebook-ryhmän kautta koottu maastopyöräilijöiden porukka kehuu Liikuntamaan pyöräreittejä vaihteleviksi ja tasokkaiksi. KUVA: Maiju Pohjanheimo

– Pyöräreittejä tehdään vaiheittain, reittimerkintöjä on tehty nyt kesän aikana. Mukava nähdä, että harrastajat ovat löytäneet paikalle, Lappalainen sanoo.

"Ainutlaatuinen paikka maastopyöräilyyn"

Valmiit maastopyöräreitit keräävät kiitosta harrastajilta.

– Jo nyt tämä on ainutlaatuinen paikka maastopyöräilyyn, vastaava ei lähialueella ole. Reittivaihtoehtoja on paljon. Aloittelijoille ja junioreille on helpompia reittejä ja kokeneemmille vaikeampaa metsäreittiä, kertoo maastopyöräharrastaja Antti-Olli Kauppinen.

Kauppinen on pyöräilemässä kahdeksan miehen porukalla, joka on koottu kasaan MTB Oulu -nimisessä Facebook-ryhmässä.

– Ryhmässä on noin 3 500 maastopyöräilystä kiinnostunutta. Siellä kootaan porukka ja tullaan yhdessä pyöräilemään, Kauppinen kertoo.

Maastopyöräily on miesporukan mukaan toimistotyöläisen tapa päästä ulos luontoon liikkumaan. Yleensä yhdessä pyöräillessä hurahtaa useampi tunti. Kauppinen eikä muukaan porukka keksi Liikuntamaasta pahaa sanottavaa. Reitti ovat hyvät ja paikalle pääsee kätevästi pyörällä, Antti Vasankari pyöräili Liikuntamaahan Kempeleestä.

– Erityinen kiitos Ville-Pekka Lappalaiselle siitä, että käyttäjien toiveita on kuultu ja Liikuntamaata on kehitetty käyttäjälähtöisesti. Facebookissa kun jotain on toivottu, niin aina on kuunneltu, Kauppinen kiittelee.