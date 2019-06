Jouko Niinimäki jatkaa Oulun yliopiston rehtorina – valintaperusteina painottuivat annetut näytöt ja kokemus yliopiston johtamisesta

Ennen kaikkea kannattaakin kiinnittää huomiota opetuksen laatuun ja saatavuuteen. Heikoksi on viimeisen viiden vuoden aikana mennyt, kirjekurssi periaatteella vedetään tai kotihommina. Luento-opetus on monella alueella ajettu jo minimiäkin pienemmäksi. Laatu on laskenut ja opetuksen painopiste on kaatunut kansainväliseen opetukseen.

Kansainvälinen opetus on aivan laadutonta; ei osaa luennoitsijat eikä luennolla istujat eli ei ole yhteistä kieltä. Rallienglannilla mennään kurssista toiseen ja sitten puhutaan laadusta. Ei toinen toistansa ymmärrä saati opi mitään.

Koskahan se teräväpää intoutuu kysymään opiskelijoilta laadusta ? Jos jotain kysytään, niin muotoillaan niin ettei varmasti tule kritiikkiä .

Entäs tämä rehtorin esille nostama kannanotto kiusaamiseen ja siihen "liian aktiivisesti " puuttumiseen. Onkohan todellakin näin ? Vai miten se niin kuin oikeasti menee ?