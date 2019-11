Kymmenen vuotta sitten 2009 kirjailija Antti Hyry (1931–2016) sai Finlandia-palkinnon romaanistaan Uuni, jossa kuvataan leivinuunin rakentamista.

Nyt Tieto-Finlandialla palkitun Metsä meidän jälkeemme -tietoteoksen työryhmään kuulunut oululainen Jenni Räinä on kotoisin samalta Kuivaniemen Hyryn kylältä kuin Antti Hyry.

Onko tämä silkkaa maantieteellistä sattuman kauppaa, vai tuottaako kuivaniemeläinen pikkukylä asioihin tavallista syvällisemmin paneutuvia kirjoittajia?

– Kyllä minä jälkimmäiseen selitykseen mieluummin kallistuisin, vaikka voihan se olla ihan sattumaakin. Antti Hyryn syntymäkoti sijaitsee muutaman sadan metrin päässä minun syntymäkodistani, sanoo Räinä.

– Vaikka pidän Hyryn novelleista tosi paljon, en sanoisi hänen saaneen minut lähtemään tälle uralle. Kirjoittaminen on ollut minussa aina, ennen kuin kukaan on siihen innoittanut. Toimittajan työn ohella olen halunnut tuottaa myös toisenlaisia tekstejä, joihin saa jäädä vähän muhimaan.

Metsä meidän jälkeemme -kirjan työryhmä, johon Räinän ohella kuuluvat Pekka Juntti, Anna Ruohonen ja Anssi Jokiranta, jakaa kunnian palkinnosta tasan. Kukaan ei ole toiminut ryhmän päällikkönä.

– Olimme aikoinaan töissä naapuritoimituksissa: Anna ja Anssi Lapin Kansassa, minä ja Pekka Pohjolan Sanomissa. Kaikki ovat sieltä lentäneet eteenpäin. Teimme yhdessä näiden pohjoisten lehtien sunnuntaisivuja, joten toistemme työskentelytavat olivat meille ennestään tuttuja. Oli mukava jatkaa kivojen työkavereiden kanssa tekemistä eri merkeissä.

Tieto-Finlandialla on tietysti kirjoittajalle suuri kannustava merkitys.

– Silloin ainakin tietää, että kirja on luettava ja ihmisiä kiinnostava. Viimeisiä oikovedoksia tarkistaessani minulle on molempien teosten osalta tullut tunne, että tämä on aika kauhea eikä tätä kukaan jaksa lukea.

– Ehkä juuri siksi viimeiset oikolukukierrokset olivatkin tärkeitä. Toivottavasti mahdollisimman monet asiasta kiinnostuneet ihmiset löytävät kirjamme.

Jenni Räinä on vuodesta 2012 asti työskennellyt vapaana toimittajana.

Muhiva kirjoittaminen vaatii kuitenkin oman rauhansa. Metsä meidän jälkeemme -teosta työryhmä teki Koneen Säätiön puolivuotisen apurahan turvin.