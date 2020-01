Jalkansa loukannut joutsen huolettaa oululaisia – lintu kököttänyt Raatissa jään päällä pakkasessa

Lintu oli jo perjantaina Linnansaaren lähellä jäällä. Silloin soitin hätäkeskukseen ja sieltä sanottiin, että on tullut monta soittoa ja apu on tulossa. Eikä siis vieläkään ole saatu aikaiseksi mitään. Ei saa odottaa enempää; kärsiihän tuo pakkasessa ja nälässä. Pitääkö muka odottaa, että lintu menee niin heikoksi että otetaan "hoitoon" nälän uuvuttamana tai että kuolee hitaasti itsekseen? Eläimelläkin on oikeus saada apua ja siirto turvaan tai sitten inhimillinen lopettaminen. EI saa vain jättää noin.