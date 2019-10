Jäähdytettävistä tuhkista syttyy vuosittain useita tulipaloja – tuhka-astiaan heitetty tupakka voi sytyttää jäähtyneetkin tuhkat uudelleen, palotarkastaja varoittaa

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palotarkastaja Pasi Nyman suosittelee mökin omistajille laatimaan kirjalliset ohjeet tuhkien käsittelyyn.

Talven lähestyessä takan- ja uuninlämmitys ja sen seurauksena myös puun polttamisesta syntyvän tuhkan ja hiilen määrän lisääntyy. Tuhkan huolellinen jäähdyttäminen on oleellista, sillä hiilet voivat säilyä tuhkassa hehkuvina useiden päivien ajan.

– Lähtökohta on, että tuhkat sijoitettaisiin palamattomaan ja kannelliseen, mielellään metalliseen, astiaan, jonka pohjassa on ilmaväli. On tärkeää, ettei tuhkia säilytetä terassilla tai rakennuksen läheisyydessä, ohjeistaa palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta.

Nyman kertoo, että tuhkasta syttyneitä paloja on vuosittain useita tapauksia. Palon syynä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa itse tuhka on ollut jo jäähtynyt, mutta tuhka-astiaan heitetty tupakka on saanut hiilet syttymään uudelleen.

– Matkailukeskuksissa on tapahtunut, että palamaan syttynyt tuhka-astia on ollut terassilla poistumistien läheisyydessä. Ongelmana on ollut sitten, että terassi on ulkopuolelta tulessa ja sitä kautta ei päästä poistumaan, Nyman kertoo.

Talven tullessa Nyman suosittelee mökkien omistajia tekemään tulisijan lähettyville asetettavat kirjalliset ohjeet tuhkien käsittelyyn, etteivät tuhkat päädy kuumina jätteisiin.

Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntunen suosittelee jäähdyttämään tuhkan uunissa ennen sen viemistä ulos metalliastiaan. Tuhkan voi laittaa sekajätteeseen tai puutarhaan parantamaan maata.

– Jos on tahtoa käyttää tuhkaa maanparannuksessa omassa puutarhassa, niin käytetään siinä. Jätteenkäsittelyn kannalta jäähtynyt tuhka laitetaan suljetussa muovipussissa sekajätteeseen, Juntunen ohjeistaa.

Tuhkan jäähtyminen kannattaa varmistaa myös käsin kokeilemalla ennen jätteisiin laittamista.

Kiertokaareen tulee jonkin verran kyselyitä kotitalouksilta siitä, miksi jo kertaalleen palanut aine pistetään polttokelpoisen jätteen sekaan.

– Siinä taustalla on, että meillä pitää olla helppo tapa mihin ihmiset viedä tuhkat. Kaikilla ei ole mahdollista tai viitseliäisyyttä käyttää tuhkaa omissa puutarhoissa.