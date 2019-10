Hiukkavaaran keskukseen rakennetaan iso urheilukortteli, jonka ensimmäinen kuntokeskusrakennus voi olla valmis jo ensi vuoden syksyllä. Kaupunki hakee lisää toimijoita rakentamaan korttelia.

Hiukkavaaraan nousee urheilukortteli, johon aluksi rakennetaan kuntosalin ja padelhallin käsittävä kuntokeskus. Paraikaa kortteliin haetaan muita toimijoita urheilu-, ulkoilu-, virkistys- ja retkeilytoimintaan sekä niitä palvelevalle ravintola- ja majoitustoiminnalle.

Hiukkavaaran Padelhalli Oy:lle ja Hukka Oy:lle on myönnetty jo tonttivaraus keskuksen rakentamiseen. Varausalue on noin 7 000 neliön kokoinen.

Koko korttelilla on laajuutta vajaat 4 hehtaaria ja rakennusoikeutta kaikkiaan 25 000 kerrosneliömetrille. Kaavoitusvaiheessa varauksia on tehty muun muassa uimahallille, harjoitusjäähallille ja muille urheilutoimijoille. Vajaan neljän hehtaarin kokoinen kortteli sijaitsee Hiukkavaaran keskuksessa monitoimitalon vieressä.

– Toivotaan nyt useita toimijoita alueelle. Kiinnostus Hiukkavaaraa kohtaan on lisääntynyt viime vuosina Poikkimaantien sillan rakentamisen jälkeen. Hiukkavaaran keskuksessa on monta kohdetta rakentumassa. K-kauppa siellä on avautunut, ja siellä on muita liiketiloja sekä seurakunnan tilat, luettelee kaupungin kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi.

Hiukkavaaran suunnittelun yksi lähtökohta on ollut liikunnan ja luonnon yhteys kaupunkiin. Keskuksesta lähtevät reitit seudun liikunta- ja retkeilyreitistöön.

Perustettava Hiukkavaaran Padelhalli Oy ja Hukka Oy ovat rakentamassa 2 600 neliön kokoista kuntokeskusta, joka sisältää viisi padelkenttää, loungetilat, kuntosalin pukuhuoneineen, kuntosalin laajennuksen ja yhteiset tilat. Kustannusarvio tullee olemaan 2,5–3 miljoonaa euroa, ja hankkeen uskotaan olevan valmis jo ensi vuoden syksyllä.

– Teemme kaikkemme, että se onnistuu. Riippuu paljon siitäkin, millainen talvi tulee olemaan, arvioi hankkeen puuhamies, Jarmo Palomaa Hiukkavaaran Padelhalli Oy:stä.

Hän sanoo, että vaikka padelhallien kysyntä ei välttämättä vielä ole suuren suurta, se kasvaa koko ajan hirmuisella vauhdilla. Padel on tennistä ja squashia muistuttava mailapeli.

– Olen kiertänyt eri paikoissa ja huomannut, kuinka valtavan kasvava laji tämä on, kuinka paljon kenttiä varataan ja kuinka pitkällä on valmennus. Haluamme tuoda hienon lajin Oulunkin, Palomaa kertoo.

Kallioniemi sanoo, että liikuntakortteliin on hyvät valmiudet muidenkin tulla ja rakentaa liikuntapaikkoja hyvinkin nopealla aikataululla.

– Hiukkavaaran alueellahan on mahdollisuudet myös monipuoliselle matkailutoiminnalle, hän huomauttaa.

Koko Hiukkavaaran asukasmäärä oli viime vuoden alussa 4 600 ihmistä. Uusimman väestösuunnitteen mukaan asukkaita pitäisi siellä olla vuoden 2022 lopussa 7 500. Tavoitteena on, että vuoden 2027 lopussa asukkaita olisi 10 000.

– Kivikkokankaalla ei ole enää juuri tontteja vapaana. Kiulukangas on rakennettu, ja Soittajakangasta sekä Vaskikangasta rakennetaan. Käynnissä ovat Sarvikankaan asemakaavoitus, Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistaminen. Sen pohjoisosan suunnittelu on alkamassa tämän vuoden puolella, Kallioniemi luettelee.