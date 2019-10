Isabel Andersson ikuisti tunnetut oululaiset valokuviin – julkkisvalokuvat huutokaupataan huomenna 45 Specialissa

Juttu julkaistu Kalevassa 26. syyskuuta 2019.

Isabel Andersson kannattelee kahdella kädellä kehystettyä valokuvaprinttiä. Mustaa taustaa vasten, pehmeässä valossa läpi kuultaa Miki Liukkosen yläkroppa.

Viime keväästä lähtien Andersson on työstänyt taidevalokuvanäyttelyä oululaisista julkkiksista. Liukkosen lisäksi Anderssonin kameran edessä ovat poseeranneet jääkiekkoilija Lasse Kukkonen, Satellite Stories -bändistä tuttu Esa Mankinen, Mika Kuokkanen Afterworldista sekä Duo Kuokkanen & Järvenpää yhtyeestä, muusikko Sana, Eternal Tears of Sorrow -bändistä Altti Veteläinen, muusikko Juha Kylmänen sekä Tuohimaa ja Embraze -bändin kitaristi ja laulaja Lauri Tuohimaa.

Anderssonin pyynnöstä osa julkimoista tuli kuvaukseen muitta mutkitta, osa ei edes vaivautunut vastaamaan valokuvaajan lähettämään yhteydenottoon.

– Vaikka olen alalla uusi, yllätyin ja olen kiitollinen, kuinka hyvin sain porukan kasaan ja tukemaan näyttelyä.

Valokuvanäyttely on kaksi vuotta valokuvaajana toimineen Anderssonin toinen näyttely.

– Koska minulla ei ole resursseja galleriaan, halusin toteuttaa erilaisen näyttelyn hyväntekeväisyyshengessä.

Andersson yritti myydä ideaansa gallerioille, mutta huonolla menestyksellä. Sen sijaan 45 Special nappasi kiinni ideasta.

Julkkisvalokuvat ovat esillä 45 Specialissa muutamia tunteja, jonka jälkeen teokset huutokaupataan ja tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä OYSin lasten syöpäosastolle.

– Lahjoituskohde oli helppo valita. Minulla on kotona kaksi lasta.

Näyttelyn valokuvat muodostavat teemallisesti yhtenäisen 15 valokuvan sarjan. Yhteistä teoksille on Anderssonin käyttämä musta tausta sekä ohuen kelmun läpi kuvatut henkilöt.

– Teokset käsittelevät kuvattavan minäkuvaa. Kuka sinä olet, jos saisit kertoa sen vain yhdellä sanalla? Andersson avaa näyttelyn teemaa.

Andersson ei ole vielä lyönyt lukkoon valokuvien lähtöhintaa. Tavoite on tietenkin saada kaikki teokset kaupan hyvällä hinnalla.

– Jos lähtöhinta on sata euroa, se tietäisi hyvää pottia lasten syöpäosastolle.

Valokuvissa esiintyvät julkkikset on kutsuttu valokuvanäyttelyyn, mutta Andersson ei uskalla luvata kenenkään puolesta liikoja.

Andersson on itseoppinut valokuvaaja. Kaikesta voi kiittää appiukkoa, joka lainasi järjestelmäkameransa Anderssonille.

– Uppouduin kuvaamiseen ja tekniikan harjoitteluun niin tyystin, että menetin ajankulut. Sain kadota omassa rauhassa kameran etsimen maailmaan.

Andersson opetteli ja perehtyi valokuvaamiseen useita vuosia kunnes kaksi vuotta sitten perusti oman toiminimen.

Studio Anderssonilla on Saha Prod Oy:n toimitilassa Kynsilehdossa. Studiokuvausten lisäksi kuvauskeikkoja on häistä hautajaisiin.

Uusi aluevaltaus on video. Muusikko Sanan luottokuvaajana toimiva Andersson kuvasi artistille Tunne-musiikkivideon viime keväänä.

Valokuvaaja on nostanut riman korkealle. Haave menestyä vaatii työtä ja uhrauksia kahden lapsen äidiltä.

– Oulussa on paljon kuvaajia ja alalla kova kilpailu, mutta minulla on tunne, että olen tehnyt oikeat valinnat. Tekemisen palo ja halu menestyä kansainvälisesti on kova.

Isabel Anderssonin valokuvanäyttely ja hyväntekeväisyyshuutokauppa 45 Specialissa huomenna 5. lokakuuta kello 15–20. Teosten huutokauppa kello 17 alkaen. Tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä OYSin lasten syöpäosastolle. Vapaa pääsy, ravintolan ikäraja 18 vuotta.

Juttua muokattu kello 15:36: Teokset huutokaupataan huomenna lauantaina, ei tänään, kuten otsikossa virheellisesti kerrottiin.