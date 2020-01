höpön höpön,,kyllä se on koko maassa sama peli,,luvataan ja sitten ei pidäkään paikkansa,,siis se nopeus jossa 100 luvataan ja 10 saadaan ja sitten jälkikäteen sanotaaan että mobiilikaistassa on vähän tätä ongelmaa riippuen siitä missä ne linkkiantennit maastoissa ovat,,tähän on saatava joku roti,,missä on politiikan tekijät tämän tiimoilta,,