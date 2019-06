ICT-alan rekrytointinälkä ei ota loppuakseen Oulun seudulla – seuraavien kahden vuoden aikana alalle tarvitaan 1800 työntekijää lisää

Tuo on kyllä valetta koko uutinen, Oulussa järjestetään ICT-työvoimapoliittisia koulutuksia paljon ja tiedän että ehtona on harjoittelupaikan löytyminen ja näitä koulutuksia ei ole saatu edes täyteen, esim paikkoja on 16, niin koulutuksen aloitti 11, hakijoita oli 98. Toinen esimerkki on parikin koulutusta jossa perusopetuksen aikana haetaan harjoittelupaikkaa näissä on tapauksia että yli puolet on poistunut teoriaopetuksen jälkeen kurssilta kun ei ole löytynyt harjoittelupaikkaa.

Ainoa mitä nämä yrityksen haluaa on näitä jotka istahtavat työpisteelle ja ensimmäisen päivän jälkeen on tekemässä tuottavaa työtä, yritykset eivät ole valmiitaa kouluttamaan hyvän perusosaamisen mutta vähän työkokemusta omaavia henkilöita, tämä on koettu itse henkilökohtaisesti ja lähipiirissä on samoja kokemuksia laajasti.