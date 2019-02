Helsingissä suunnitellaan lihan ja maidon kulutuksen puolittamista, pitääkö Oulun seurata esimerkkiä? "Kyllä ehdottomasti"

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli keskiviikkona valtuustoaloitetta, jossa esitettiin liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamista kaupunginkonsernissa. Tarkoitus olisi päästä tavoitteeseen vuoteen 2025 mennessä. Asia koskisi konkreettisesti esimerkiksi kouluja.

Äänestyksen jälkeen asia palautettiin valmisteltavaksi ja Helsingin kaupungilta edellytetään nyt suunnitelmaa tavoitteen toteuttamiseksi. Lopullisesti asiaa ei siis ole vielä taputeltu.

Kasvisten lisäämistä ja maito- sekä lihatuotteiden vähentämistä perustellaan tavanomaisesti ilmastosyillä, sillä kasviksilla on yleensä pienempi hiilijalanjälki.

Pitäisikö Oulussa seurata Helsingin esimerkkiä ja alkaa suunnitella maidon ja lihan kulutuksen vähentämistä? Kysyimme asiaa Oulun kaupunginvaltuuston neljän suurimman puolueen – keskustan, kokoomuksen, vasemmistoliiton ja vihreiden – puheenjohtajilta. Vasemmistoliitosta emme tavoittaneet varsinaista puheenjohtajaa, joten puolueesta ääneen pääsi valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mikko Viitanen.

Vastaukset eivät olleet tyrmääviä, vaan valtaosa piti lihan ja maidon kulutuksen tuntuvaa vähentämistä ainakin pohtimisen arvoisena.

– Tämä on mielenkiintoinen aihe, sillä kaikkiaan suuntaus on kasvisten lisäämisessä. Kyllä tämä keskustelun arvoinen asia on, keskustan Jukka Kolmonen sanoo.

Jukka Kolmonen (kesk.) sanoo, että maito- ja lihatuotteiden vähentämisestä on syytä käydä keskustelua Oulussakin. KUVA: Jukka Leinonen

– En pitäisi pahana, että asiaa selvitettäisiin, vasemmistoliiton Mikko Viitanen puolestaan kommentoi.

Hän pitää varsin ymmärrettävänä, että kehitys näyttää menevän siihen suuntaan, että kasviksia suositaan enemmän.

– Se liittyy ilmastoasioiden ymmärtämiseen. Hyödyt tulevat sitä kautta.

Kaikkein myönteisimmin ehdotukseen suhtautuu vihreiden Jenni Pitko, joka teki jo vuonna 2017 valtuustoaloitteen, jossa koulujen kasvisruokapäivien osuutta toivottiin lisättävän merkittävästi. Pitkon aloitteessa haluttiin, että suurin osa koulupäivistä opiskeltaisiin kasvisruoan voimalla ja punaista lihaa tarjottaisiin maksimissaan yhtenä päivänä viikossa. Aloitetta ei toteutettu Oulun kaupungissa.

Pitkon mielestä Oulun pitäisi nyt seurata Helsingin esimerkkiä.

– Kyllä ehdottomasti. Kaupunki on tosi suuri hankkija, Pohjois-Suomen suurimpia hankkijoita. Meidän päätöksillämme on oikeasti merkitystä päästöihin. Samalla voisimme luoda kasviproteiineille markkinoita meidän alueellamme.

Jenni Pitko on sitä mieltä, että Oulun pitäisi vähentää tuntuvasti lihan ja maidon kulutusta. KUVA: Jarmo Kontiainen

Pitkon mukaan lihaa voitaisiin korvata kasvisten lisäksi osittain myös villikalalla.

Varauksellisimmin lihan ja maidon määrän tuntuvaan vähentämiseen valtuuston päätöksellä suhtautuu kokoomuksen Janne Heikkinen. Hän suhtautuu kasvisruokiin positiivisesti, mutta uskoo asiassa yksilön valinnanvapauteen eikä hallinnolliseen päätökseen.

– Lähden itse siitä ajatuksesta, että jokainen ihminen on itse paras päättämään, mitä haluaa syödä. Uskon siihen, että kun tarjolla on joka päivä kasvisruokavaihtoehtoja, se on oikeampi reitti, Heikkinen sanoo.

– Tuntuisi aika kummalliselta, jos vaikka työmaaruokaloissa tai vanhustenhuollossa ruvettaisiin pakottamaan ideologisesti, Heikkinen jatkaa.

Kalevan haastattelemat puheenjohtajat olivat yhtä mieltä siitä, että lähiruoan osuutta hankinnoissa pitäisi lisätä entisestään.

Mitä mieltä sinä olet: pitäisikö Oulussa pyrkiä vähentämään tuntuvasti maito- ja lihatuotteiden kulutusta? Kommentoi alla olevaan kommenttilaatikkoon.