Heinäpään arvotalo De Gamlas Hem avaa ovensa hotelli-ravintolana – "Uudistettu vanhaa kunnioittaen"

Maailma elää ja kehittyy. Käyttörakennukset ovat käyttörakennuksia ja museot ovat museoita. Hyvä niin, että vanhaa on säilytetty ja kunnioitettu, mutta talo on hotelli ja hotelliin laitetaan nykyaikaiset kalusteet. Hatunnosto yrittäjille, että ovat korjanneet arvorakennuksen. Pitkä miinus kuitenkin siitä, että melkein kaikki puut parturoitiin pihalta pois. Puistokadun ympäristö on nyt entistä enemmän paljaampi, kun ruhtinaanpoppelit kaadettiin aikoinaan Kyösti Kallion puistosta. Toisekseen uusi aita vanhaan verrattuna on melko luotaan työntävä - muurimainen takaseinä, jonka läpi ei näe pihalle.