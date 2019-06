Haukiputaan poliisivankilasta paljastui oikeusasiamiehen tarkastuksessa vakavia puutteita – "Säilytys on järjestetty epätyydyttävien väliaikaisratkaisujen varaan vuosikausiksi"

Näin on.

Kyllä on jokapäiväistä, että poliisiato menee ylinopeutta ilman, että hälyytysvalot ja äänet olisi kytkettynä.

Myöskin on pantu merkille, että valoristeyksessä saatetaan punaisten aikana laittaa hälyvalot päälle ja mennä sitten päin punaista, eikä sen jälkeen näytä olevan kiire mihinkään.

Sekin on nähty, että yksin poliisiautolla ajava konstaapeli puhuu ajon aikana kännykkään.

Kyllä poliisin pitää olla esimerkkinä liikenteessä ja muuallakin ja ymmärtää se, että ihmiset eivät ole poliisia varten, vaan poliisi on ihmisiä varten.