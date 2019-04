Finnwatch: Oululaisen Balmuirin Intian-alihankkija maksaa riittämättömiä palkkoja – myös Vallila saa moitteita

Balmuir on ollut menestystarina. Omistaja Heidi Jaara on luonut brändin tyhjästä. On ikävä ja yrityksen imagoa vahingoittava tieto että menestyksen takana on myös halpamaassa epäilyttävissä olosuhteissa työskentelevät ihmiset. Keskustelussa on tullut esille myös viitteitä että yrityksen omia työntekijöitä kohdellaan huonosti. Ikävät asiat leviävät nopeasti. Tällaista ei pääse tapahtumaan sattumanvaraisesti. Omistajan täytyy nyt tarkastella omia ja yrityksen toimintatapoja erittäin kriittisesti. Menestyneillä johtajilla on karismaa, tunneälyä ja he näkevät henkilöstön voimavarana. Näin ei vaikuta olevan tässä tapauksessa. Todella ikävä asia myös Heidi Jaaralle henkilökohtaisesti, hän ei ehkä ole ymmärtänyt toimintatapojensa riskejä ja mahdollisia seurauksia. Brändinimi tulee kärsimään näistä tiedoista, eettisyys on todella tärkeää nykyajan luksusbrändeille. Mikäli parannuksia ei tehdä sekä työntekijöiden että alihankkijoiden hyvinvoinnin eteen on yrityksellä varmasti haasteita kasvattaa toimintaansa siten että se vakuuttaa kuluttajat. Hyvä siis että yritysten taustoja selvitellään ja tuodaan esille, tämä parantaan osaltaan tulevaisuudessa yritysten eettistä ajattelua.