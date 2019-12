Pitkäaikainen Oulun kaupungin suhdetoimintapäällikkö Anneli Korhonen jää eläkkeelle. Hän sanoo eläneensä upean uran ja jättää tehtävänsä haikein mielin.

Oulun kaupungin suhdetoimintapäällikön Anneli Korhosen viimeinen työpäivä on 20 joulukuuta, ja ensimmäinen virallinen eläkepäivä on aprillipäivänä 1. huhtikuuta 2020.

– Haikea on olo, mutta virkasääntö sanoo että koska täytän 68 vuotta maaliskuussa, seuraavassa kuussa on oltava eläkkeellä. Halusin tehdä töitä normaalisti loppuun saakka, en mitenkään jäähdytellä. Minulla on ollut upea työura ja olen saanut olla yhteiskunnallisten päätösten äärellä, mistä olen aina ollut kiinnostunut. Esimiehet ja työkaverit ovat olleet upeita ihmisiä.