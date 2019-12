Erkki Pulliaisen ja Lassi Rautiaisen Suomalainen susi -teos vuoden luontokirja: "Tämän tyyppiset kirjat kääntävät suuntaa ja päästään pois harhaisesta ajattelusta"

Maailman luonnonsäätiön WWF:n vuoden 2019 luontokirjaksi on valittu Erkki Pulliaisen ja Lassi Rautiaisen Suomalainen susi.

Voittajan valitsi Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Hän kuvailee kirjaa kiihkottomaksi.

– Teoksessa käytetään tiedettä ja tieteen ymmärtämistä suden roolin ja ekologisen lokeron kuvaamiseen. Se on tärkeää, sillä usein kokemukset sudesta kääntyvät joko voimakkaasti positiivisiksi tai negatiivisiksi. Vaikka tunnepohjainen suhtautuminen ei ole huono asia, se ohjaa usein väärään suuntaan. Tämän tyyppiset kirjat kääntävät suuntaa ja päästään pois harhaisesta ajattelusta, Ollikainen sanoo tiedotteessa.

– Sudella on oikeutus elää ja sitä tarvitaan Suomen luonnossa. Sudesta on hyötyä ihmiselle ja luonnolle, se on vertaansa vailla. Susi toimii muun muassa luonnon puhdistajana siivotessaan pois vieraslajeja ja huonokuntoisia eläimiä, Lassi Rautiainen sanoo.

Vuoden luontokirja -kilpailuun osallistui edellisvuosien tapaan laaja kirjo teoksia. WWF:n esiraadin, eli pääsihteeri Liisa Rohwederin ja suojelujohtaja Jari Luukkosen, tehtävänä oli valita viisi finalistia kaikkien kilpailuun osallistuneiden luontokirjojen joukosta. Kilpailussa oli mukana yhteensä 32 teosta.

Muut Vuoden luontokirja 2019 -finalistit olivat Katja Bargumin ja Heikki Helanterän Suuri suomalainen muurahaiskirja, Pekka Lehtosen ja Martti Perämäen Lähikuvassa kuikka, Ritva Kovalaisen ja Pekka Turusen Meren maa sekä Anssi Jokirannan, Pekka Juntin, Anna Ruohosen ja Jenni Räinän Metsä meidän jälkeemme.