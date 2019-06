Ennätysmäärä Ferrareja saapuu Nallikariin – roomalainen Ferrari Club Passione Rossa vierailee Oulussa

Italian valtion velka on 2000 miljardia euroa. Muistuttakaa näitä tyyppejä, että maksasivat joskus verojakin valtion kassaan. Ei liene salaisuus, että italiassakin veronkierto on varsin yleistä ja jopa sallitua...Suomessa sensiaan veroja maksetaan. Autokanta on euroopan vanhin, lienee keski-ikä 16 vuotta jo. Voi olla, että suomi joutuu EU typeryyksissään maksamaan kohta myös Italian velkoja.