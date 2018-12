Coca-Colan joulurekka villitsi oululaiset – tuhannet jonottivat ilmaista limsaa, liikenne ruuhkautui

Jos Trump twiittasi joku aika sitten, että Suomessa on köyhää ja kurjaa, kun jenkkiläinen pick up maksaa yli 40.000, ja vain muutamia moisia autoja on Suomessa rekisterissä.

Nyt uutta aihetta twiittiin. Nyt se vasta Suomessa köyhää ja kurjaa on kun joutuu tuntikausia ajamaan paikalle päästäkseen tuntikausiksi jonottamaan cokispulloa!