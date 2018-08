Club Teatrialle "tervetuloa" ja "jyrkkä ei" – ratayhteyden vetäminen uusien tilojen yli huolestuttaa lukijoita

Musiikkiklubi ja tapahtumapaikka Club Teatria palaa Ouluun viiden vuoden tauon jälkeen. Teatrian uudet tilat ovat Limingantullissa Starkin entisissä tiloissa.

Vuonna 2013 purkutöiden alta karkuun lähteneen Teatrian paluu saa Kalevan lukijoilta sekä tervetulotoivotuksia että negatiivisempaa vastaanottoa.

"Tervetuloa takaisin!" kirjoittaa nimimerkki PRMAN.

"Hieno homma, jotenkin oli jo unohtunut, mutta tulihan se lopulta. Paikkahan on erittäin hyvä, vaikeaa on valittaa tästä, mutta eiköhän joka toinen ole vastaan asiaa, vastustan, vastustan. Minä en vastusta, eikä 99.9 prosenttia oikeista ihmisistä", sanoo nimimerkki HYVÄ ON PAIKKA JA MUUTENKIN.

Nimimerkki onkin oikeassa ainakin siinä, että vastustustakin Teatrian paluulle löytyy. Tämä käy ilmi Kalevan uutisesta, jossa Teatrian uudesta paikasta kerrotaan. Jutun perään on tullut kommentteja puolesta ja vastaan.

"Eikö tätä melusaastetta, jota musiikiksi kutsutte, pääse missäänpäin Oulua pakoon? Musiikki villitsee ja turmelee nuorison ja myös varttuneemman väen. Lisäksi se aiheuttaa pahennusta ja saattaa toisilleen ennestään tuntemattomat ihmiset yhteen ja haureuden tielle", toteaa esimerkiksi nimimerkki JYRKKÄ EI TEATRIALLE!

Toiveita riittää

Lukijoilta löytyy myös toiveita tapahtumapaikalle, esimerkiksi lippujen hinnoista ja akustiikasta.

"Tuohan voi olla oikeinkin hyvä paikka Teatrialle. Ei ainakaan asukkaat häiriinnyt ja parkkipaikkakin on paljon selvempi kuin Atrian tehtaalla oli. Kunhan vain lippujen hinnat pysyy kohduusessa", kirjoittaa ODOTETAAN INNOLLA.

"Koettakaa saada akustiikka edes jonkinlaiselle tasolle. Edellinen oli karsea paikka kuulijoille", sanoo nimimerkki ÄÄNI AALLOT SOIMAAN.

Ratayhteys huolena

Useiden lukijoiden huolenaiheena on uusi paikka Krouvintiellä. Siitä on suunniteltu vedettäväksi rautatieyhteys Oulun satamaan. Raide menisi suurin piirtein kohdasta, jossa ovat entiset Starkin myymälärakennukset. Raidetta toivotaan päästävän rakentamaan vuonna 2022.

"Tuohan puretaan junaradan tieltä viimeistään 2022 sitten, eli mistään pysyväisestä ratkaisusta ei liene kyse, tälläkään kertaa", arvioi AAMUPUURO.

"Loistava uutinen! Saadaan Ouluun kunnon keikkapaikka edes muutamaksi vuodeksi, ja toivottavasti seuraavat tilat löytyvät sitten hieman joutusammin", toivoo puolestaan VELEHO.

Club Teatrian uudesta paikasta on solmittu vuoteen 2022 saakka ulottuva vuokrasopimus Oulun kaupungin kanssa kuluvan kesän aikana.

Teatria toimi entisissä Atrian lihanjalostustehtaan tiloissa Limingantullissa vuosina 2005–2013. Rakennus purettiin uuden asuinalueen tieltä, eikä korvaavaa tilaa löytynyt, joten toiminta siirtyi Tornioon Lapin Kullan entiselle oluttehtaalle.

Toimintaa Torniossa on tarkoitus jatkaa entiseen malliin senkin jälkeen, kun uusi Club Teatria on avattu Oulussa.