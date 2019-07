Bussipysäkit muuttuvat elokuussa Oulun Torikadulla – Toripakka-pysäkit jäävät historiaan, bussien pysähtymisissä muutoksia

Miksi Torikadun täytyy olla linja-autoliikenteen pääkatu Oulussa? Torikatu on kapea ja hirvittävän ruuhkainen. Elokuussa toteutuva pysäkkimuutos ei vähennä ruuhkia. Linja-autoliikenteelle sopii paremmin Uusikatu, se on leveämpi, siitä on lyhyt matka keskustan eri alueille.