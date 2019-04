BBC hehkuttaa Iin kunnan ilmastotoimia some-videolla – "Iiläiset ovat ottaneet ympäristöasiat omakseen, se on tapa olla iiläinen ja toimia iissä"

Pieni ja pohjoinen Iin kunta loistaa nyt maailmalla ilmastotoimillaan. BBC julkaisi Twitterissä ja Facebookissa videon, joka hehkuttaa Iitä johtavana ilmastotoimijana Euroopassa.

Video kertoo, että Iissä kasvaa uusi sukupolvi sankareita, jotka taistelevat ilmastonmuutosta vastaan. Lapset muun muassa kulkevat potkukelkalla kouluun, jossa he seuraavat eri laitteiden sähkönkulutusta ja jättävät ilmastotoimista kommentteja opettajilleen.

Iin kunta on luopunut fossiilisista polttoaineista kiinteistöjensä lämmityksessä ja saa nyt sähkönsä ja lämpönsä uusiutuvasta energiasta. Lisäksi Ii haluaa olla ensimmäinen jätteetön kunta.

Ii on puolittanut hiilidioksidipäästönsä vuosien 2007 ja 2015 välillä. Siinä ovat auttaneet muun muassa kunnan henkilöstön yhteiskäytössä olevat sähköautot ja kierrätyskeskusten laajentaminen.

– Toki tuntuu hienolta, että yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista mediataloista on kiinnostunut siitä, mitä me teemme. Se on hieno juttu, iloitsee Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Näin BBC tviittasi torstaina: Mitä pieni kunta voi tehdä ilmastonmuutoksen edessä? Näin suomalainen kunta puolustautuu ilmastonmuutosta vastaan.

What can a small community do in the face of a global challenge? This is how a Finnish town tackles climate change pic.twitter.com/7kvdK6JD6Z