AVI teki työsuojelutarkastuksen ja antoi ohjeita Oulun teatterille: Häirintään puututtava viipymättä

Aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt työsuojelutarkastuksen Oulun Kaupunginteatteri Oy:ssä, ja antanut työnantajalle toimintaohjeita liittyen teatterin työntekijän kokemaan ja ilmoittamaan epäasialliseen kohteluun.

Tarkastuskertomuksessa todetaan työnantajan olleen tietoinen työntekijän ilmoittamasta epäasiallisesta kohtelusta yli vuoden ajan.

Tarkastajien tulkinnan mukaan asian käsittelyn määrätietoinen aloittaminen kesti pitkään ja jätettiin lopulta ratkaisematta.

Työnantaja perusteli toimintaansa työntekijän tulevalla työsuhteen päättymisellä, mikä ei ole kuitenkaan työturvallisuuslain tarkoittama ratkaisu.

Toimintaohjeiden mukaan työnantajan tulee viipymättä tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin käsitellä ja ratkaista asia siten, että työntekijään kohdistunut häirintä päättyy.

Tarkastuksen mukaan työnantajalla on valvontavastuu tarkkailla tilannetta työpaikalla ja puuttua asiaan heti epäasiallisesta kohtelusta tiedon saatuaan.

Työnantaja oli korjaavana toimenpiteenä aloittanut koko työyhteisöä koskevan tervehdyttämisohjelman, jonka tavoitteena on kehittää ja parantaa työhyvinvointia työpaikalla.

Tarkastuskertomuksessa todetaan, että työnantajan on huolehdittava, että työoloja ja työtapojen turvallisuutta tarkkaillaan ja havaittuihin epäkohtiin puututaan viipymättä.

Työnantajan on myös muun muassa huolehdittava, että esimiesten vastuut ja velvollisuudet haitallisen kuormituksen tunnistamisessa ja käsittelemisessä on määritelty riittävän tarkasti, ja esimiehillä on asianmukaiset edellytykset hoitaa psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä tehtäviään.