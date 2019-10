Auto kiilaa sivusta liikenneympyrässä ajavan eteen Oulussa – katso lukijan karu video

Jäitä hattuun näissä uutisoinneissa ja reagoinneissa. "Karu video" ? no ei ihan. "Punainen auto syöksyy yllättäen.." ? ajaa kyll tasaista vauhtia hiljentämättä. Eihä tuossa ollu vielä mitään varsinaista vaaratilannetta. Rajalla oli punainen auto, mutta ympyrässä oleva oli hereillä ja hidasti välttääkseen tilanteen eskaloitumisen. Ja toimi oikein.

Jos ympyrässä ollut pahoitti mielensä, kun ei voinut 100-prosenttisesti toteuttaa etuajo-oikeuttaan joutuessaan hiljentämään, niin voi voi.

Liikenne on vaan yhteispeliä ja kokonaisuuksien havainnointia ja päätöksien tekoa niiden ja liikennesääntöjen perusteella. Kaikki joutuvat joskus joustamaan liikenteessä ja siinä ei ole mitään ennenkuulumatonta tai että siitä pitäisi mielensä pahoittaa.

Jos taas tilanne johtui puhtaasti siitä, että punaisen kuski oli Facessa tai WA:ssa just silloin, niin osoittaa kyll aikamoista asenne häiriötä ajo käyttäytymisessä.

Jotenka pojot liikenne ympyrässä olleelle kuskille, että oli hereillä ja reagoi tilanteeseen. Ei tilanteen dramatisoimisesta.