Asuntomurtojen määrä kasvaa niin Oulussa kuin koko maassakin – ulkomailta tulevia rikoksentekijöitä on yhä enemmän

Asuntomurtojen määrä on kasvanut koko Suomessa. Oulun poliisilaitoksen alueella asuntomurtoja on tehty tänä vuonna heinäkuuhun mennessä 58. Lukema ylittää jo nyt koko viime vuoden asuntomurtojen määrän. Vuonna 2017 asuntomurtoja tehtiin Oulun alueella yhteensä 54.

Rikoskomisario Jan Sormunen Oulun poliisilaitokselta kertoo, että lisääntyneiden asuntomurtojen takana on useita syitä.

– Liikkuvaa rikollisuutta on tullut Suomeen enemmän. Vankilasta on myös saattanut vapautua enemmän asuntomurtoja tekeviä rikollisia, tai sitten vanhat taparikolliset ovat aktivoituneet nyt asuntomurtojen saralla. Lisäksi osa murroista on tilauskeikkoja, joiden tarkoitus on hankkia esimerkiksi aseita, luettelee Sormunen.

Asuntomurtoja tehtiin Suomessa viime vuonna 726. Tänä vuonna koko maassa tehtyjä asuntomurtoja on kertynyt poliisin tilastoihin jo 956 kappaletta. Sormusen mukaan Suomessa on yhä enemmän ulkomailta tulevia rikollisia, jotka tekevät asuntomurtoja. Toiminta on hyvin järjestäytynyttä, hän sanoo.

– Ulkomaiset rikolliset saattavat hoitaa asuntomurtoja kahdessa erässä. Ensin tulee tiedusteluryhmä, joka seuraa, millaisia asuntoja täällä on ja etsii rauhallisella paikalla sijaitsevia kohteita. Sen jälkeen tänne saapuu toinen porukka, joka toteuttaa murrot tiedustelujen perusteella, Sormunen kertoo.

Erityisesti rikollisia tulee Itä-Euroopan maista, sanoo Sormunen.

– Tyypillistä on, että rikoksia tehdään lyhyen ajan sisällä useita ja murtaudutaan niin moneen asuntoon kuin mahdollista. Asunnoista viedään arvokorut ja kellot. Sen jälkeen maasta poistutaan nopeasti ja saalis viedään etelään. Matkalla rikolliset saattavat käydä vielä Ruotsin puolella tekemässä asuntomurtoja, Sormunen kertoo.

Tarkkaa määrää ulkomailta tulevien rikollisten osallisuudesta asuntomurtoihin on vaikea arvioida, sanoo Sormunen. Heitä on kuitenkin Suomessa enemmän verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kesällä ulkomaalaisten rikollisten on helpompi sulautua massaan, hän sanoo.

– Kesä näkyy asuntomurroissa. Ihmiset ovat lomilla, taajamissa on hiljaista ja rikollisten on vaivattomampaa liikkua. Liikkeellä on paljon turisteja ja ulkomaiset rikoksen tekijät sulautuvat hieman helpommin katukuvaan.

Arvoesineet kannattaa valokuvata

Sormusen mukaan asuntomurtoja tehdään asuinalueilla laidasta laitaan. Oulussa ei ole mitään tiettyä aluetta, jossa murtoja esiintyisi tavallista enemmän. Omakotitaloihin murtaudutaan hieman useammin kuin kerrostaloihin.

– Ei ole mitään lintukotoa, jossa murtoja ei tehtäisi. Murtoja tehdään ihan kaikenlaisiin asuntoihin. Mutta jos jossain on talo, jossa on kaksi metriä korkeat pensasaidat ympärillä, eikä näkyvyyttä naapureihin, niin se voi houkutella rikollisia vähäisemmän kiinnijäämisriskin takia, Sormunen toteaa.

Asuntomurtoja ei voi kokonaisuudessaan ehkäistä, sanoo Sormunen. Hyvä lukitus ja hälytyslaitteisto kuitenkin edesauttavat turvallisuutta. Myös naapurille kannattaa ilmoittaa, jos mökillä aikoo viettää pidemmän ajan.

– Päälle kytketty hälytyslaitteisto karkottaa ison osan rikollisista. Hälytyslaitteet eivät välttämättä estä ovien tai ikkunoiden rikkoutumista, mutta päälle mennessään ne yleensä säikäyttävät murtautujan ja estävät arvotavaroiden viemisen.

Sormunen ohjeistaa ihmisiä valokuvaamaan arvoesineensä.

– Vihkisormukset ja arvokkaat ja harvinaiset korut kannattaa valokuvata. Poliisin on helpompi jäljittää niitä kuvien perusteella, jos ne tulevat varastetuiksi, Sormunen vinkkaa.