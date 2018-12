Apulaisoikeusasiamies: Pohjois-Suomen avin paha resurssiongelma on voinut vaarantaa lasten oikeudet

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin mielestä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on vakava resurssiongelma.

Aluehallintoviraston toimialueella on yhteensä 69 lastensuojelun yksikköä, joita sillä on velvollisuus valvoa. Avin Sakslinille antaman selvityksen mukaan sillä on tällä haavaa kaksi määräaikaista kokopäivätoimista virkamiestä lastensuojeluasioiden esittelyssä.

Avi on yrittänyt hakea tilanteeseensa useaan kertaan helpotusta valtiovarainministeriöltä haettavien lisämäärärahojen avulla ja se on ottanut asian esille myös vuosittaisissa tulossopimusneuvotteluissa.

Sakslin katsoo tiistaina antamassaan päätöksessä, että voimavarojen puute vaarantaa Pohjois-Suomen avin mahdollisuuden huolehtia lakisääteisistä tehtävistään.

– Aluehallintovirastolle osoitettujen resurssien riittämättömyys on vaikeuttanut oleellisesti sekä kantelujen tutkintaa että tarkastusten tekemistä ja on saattanut vakavasti vaarantaa sijoitettujen lasten perusoikeuksien toteutumiseen, hän toteaa.

– Saamani selvityksen perusteella aluehallintovirastolla ei ole ollut lastensuojelun valvontaan riittäviä voimavaroja.

Sakslin vaatii avia selvittämään, miten se huolehtii säännöllisen virka-ajan ulkopuolella kuten iltaisin ja viikonloppuisin tehtävistä tarpeellisista, valvontaan liittyvistä tarkastuksista. Selvitys täytyy antaa tammikuun loppuun mennessä.

Sakslin: Käsittelyajat eivät ole hyväksyttäviä

Maija Sakslinin määräyksestä muhoslaiseen Pohjolakotiin tehtiin viime huhtikuussa kaksipäivänen yllätystarkastus, jossa löydettiin useita lakiin perustumattomia, mielivaltaisia, epäasiallisia ja lapsia nöyryyttäviä sekä alistavia käytäntöjä.

Sakslinin käsityksen mukaan Pohjolakodin valvonta on epäonnistunut, minkä vuoksi hän ryhtyi selvittämään avin ja lapsia Pohjolakotiin sijoittaneiden kuntien valvontatoimia. Hän pyysi avia selvittämään muun muassa sitä, miten se valvoo sijaishuoltopaikkoja ja miksi Pohjolakotia koskevien kanteluiden käsittely avissa on kestänyt pisimmillään yli neljä vuotta.

– En pidä kantelujen käsittelyaikoja perustuslain ja hallintolain nojalla hyväksyttävinä, hän toteaa. Sakslin korostaa, että asiat täytyy käsitellä viivytyksettä kaikissa käsittelyvaiheissa.

– Pohjolakotia koskevien, kuten myös muiden kanteluasioiden kohtuuttoman pitkät käsittelyajat johtuvat nähdäkseni pääasiassa aluehallintoviraston vakavasta ja pitkään jatkuneesta resurssipulasta.

Apulaisoikeuskansleri tarkasti avin

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon viime huhtikuussa tarkastuksen. Sen aikana kävi ilmi, että lastensuojelua koskevien kanteluasioiden käsittely oli ruuhkautunut, lastensuojelua koskevien kanteluiden käsittelyä ei systemaattisesti seurattu ja sinne oli kasautunut aiemmilta vuosilta pitkään vireillä olleita kanteluita. Apulaisoikeuskansleri päätti ryhtyä selvittämään laajemmin avin lastensuojelun käsittelyaikoja.

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt valtiovarainministeriöltä arviota avin tilanteesta sekä näkemystä keinoista, joilla kantelu- ja valvonta-asioiden ruuhkautuminen ja käsittelyaikojen pitkittyminen voitaisiin estää ja joilla käsittelyajat saataisiin pysyvämmin hyväksyttävälle tasolle.

Tästä syystä Maija Sakslin katsoo, että hänellä ei ole aihetta ryhtyä asiassa muihin toimiin kuin siihen, että hän lähettää tiistaisen päätöksensä tiedoksi valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä apulaisoikeuskanslerille.