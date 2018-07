Äkkilähtö Ruotsin maastopaloihin – kymmeniä seutumme palomiehiä auttaa sammutustöissä

Useita kymmeniä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palomiehiä ja vapaapalokuntalaisia lähtee Keski-Ruotsiin Ljusdalin ja Kårbölen alueelle sammuttamaan maastopaloa.

Eilen perjantaina matkaan lähti ensimmäiset 12 sammuttajaa. He pääsevät raskaan kaluston kanssa perille varhain lauantaiaamuna, koska matkaa Tornion kautta Ljusdaliin tulee noin 800 kilometriä.

Maanantaina tehdään ensimmäinen vuoronvaihto. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos lähettää Ruotsiin seuraavat 12 palomiestä ja kotiuttaa perjantaina lähteneet. Toinen vuoronvaihto tapahtuu mahdollisesti keskiviikkona ja viimeinen tarvittaessa perjantaina 3. elokuuta. Jokaiselle vuorolle pyritään löytämään eri sammuttajia, joten Ruotsin-matkalle pääsee useampi kymmenen Oulu-Koillismaan palomies ja vapaapalokuntalainen.

Sisäministeriö päätti alustavasti sammutusavun tarjoamisesta Ruotsille vain reilu vuorokausi ennen kuin matkaan lähdettiin.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta lähti perjantaina matkaan 12 palomiestä ja vapaapalokuntalaista. KUVA: Tiina Wallin

Oululainen vapaapalokuntalainen Harri Käkelä kertoo, että Oulun vpk:n WhatsApp-ryhmään tuli torstaina kello 14.30 kysely halukkaista vapaaehtoisista auttajista. Siitä 10 sekunnin päästä kesälomalla ollut Käkelä vastasi myöntävästi. Hän kuuluu joukkoon, joka lähti sammutusmatkalle perjantaina.

– Palokuntalaisuus on niin lähellä sydäntäni, että lähden aina, kun kutsu käy, kunhan olosuhteet sen sallivat, Käkelä sanoo.

Tällä kertaa olosuhteet sallivat, koska viikonlopulle ei ollut suunnitelmissa Qstockia suurempaa, eikä maanantaina odottanut edes työpäivä.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta lähti sammuttajien lisäksi matkaan kolme säiliöautoa, pari mönkijää, maastureita, vaihtolava-auto ja vesihuoltokärry. Palopäällikkö Tauno Toivosen mukaan mönkijät ja maasturit ovat tarpeen, koska Ruotsin metsissä on vain vähän teitä ja puusto on huonosti hoidettua.

Palomiehiä odottaa Ruotsissa hankalan maaston lisäksi niin suuri palo, ettei sellaista ole juuri Suomessa nähty. Toivosen mukaan Suomen maastopalot ovat yleensä jokusen hehtaarin kokoisia. Ruotsissa roihuaa tuhansia hehtaareita.

Oulu-Koillismaan palomiehet ja vapaapalokuntalaiset pakkasivat autoa Ruskon paloasemalla Ruotsin-matkaa varten. Apuun lähtevät suomalaiset elävät Ruotsissa omavaraisesti. Mukaan pitää ottaa jopa omat juomavedet. KUVA: Tiina Wallin

Palomiehet eivät ainakaan vielä lähtiessä tienneet tehtäväänsä Ruotsissa. He saattavat päätyä sammutustöihin, rajaamaan paloa, suorittamaan jälkisammutusta tai vaikka hoitamaan mahdollisia evakuointeja. Työskentelyolosuhteetkaan eivät ole ensiluokkaiset. Työpäivät saattavat venyä 12-tuntisiksi, työ on fyysistä, palon lähellä on kuuma ja työpäivän päätteeksi tarjolla on pelkkä telttamajoitus.

Epävarmuudesta ja ongelmista huolimatta palomiehet ovat ainakin toistaiseksi lähteneet sammutustöihin vapaaehtoisesti. Tauno Toivonen voisi käyttää jopa sanaa innokkaasti. Harvinaislaatuinen kansainvälinen keikka opettaa, miten muualla maailmassa hoidetaan suuria maastopaloja.

– Kyllähän tämä keikka vähän jännittää. Ei niinkään se sammutustyö, josta meillä on paljon kokemusta, mutta se ulkomailla toimiminen, Käkelä sanoo.