Äimäraution siirtolapuutarhassa oli sunnuntaina avoimien ovien päivä – siskosten mökissä värimaailma rakentuu turkoosin lipaston ympärille

Oululaisten Lea ja Leo Dahlströmin piha on tänä vuonna ensimmäisen kerran auki kävijöille. Dahlströmit ovat omistaneet siirtolapuutarhamökin viiden vuoden ajan.

– Aamuisin tullaan mökille, ja illalla lähdetään, kertoo Lea Dahlström.

Tuposlainen Virpi Karhula on tullut Äimäraution siirtolaepuutarhan avoimiin oviin hakemaan inspiraatiota omaan puutarhaansa Tupoksessa.

– Aina voi löytää jotain pieniä ideoita, esimerkiksi kukkapenkin reunan kiveykseen.

Käynnissä sukupolvenvaihdos

Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Piia Väyrynen kertoo, että tänä kesänä on tullut myyntiin paljon mökkejä, noin 12 kappaletta.

– Vaikuttaa siltä, että on käynnissä sukupolvenvaihdos, suuret ikäluokat alkavat luopua mökeistään, sanoo Väyrynen.

Väyrysen mukaan palstojen vuokraajien keski-ikä tulee koko ajan alaspäin.

Piia Väyrysen mukaan ihmisillä ei ole aina tiedossa, ettei siirtolapuutarhamökkiä voi käyttää vakuutena, jos hakee pankista lainaa mökin ostoa varten.

Siskokset laittavat mökkiä yhdessä

Oululaiset sisarukset Leila Alatalo ja Riitta Pärssinen hommasivat siirtolapuutarhamökin kaksi vuotta sitten. Melkein kaikki pihalla on mennyt uusiksi. Alunperin pihalla oli iso perunamaa ja kaksi rivistöä marjapensaita. Nyt pihalla on grillipaikka ja hiekkalaatikko lastenlapsia varten. Marjapensaita on yksi rivistö ja perunat kasvavat kasvulaatikoissa. Pihalla kasvatetaan myös sipuleita, herneitä, tilliä, persiljaa.

Aiemmin Pärssisellä oli vanha maatalo Utajärvellä, joka muodostui tärkeäksi myös sisko Leila Alatalolle.

– Kun olin myymässä vanhaa omakotitaloa Utajärvellä, niin sisko soitti, että etsipä sellainen mökki, kun siellä oli niin kiva olla, muistelee Riitta Pärssinen.

Pärssinen ehdotti Äimärautiota.

Sinne on ollut vaivattomampi kulkea.

– Siirtolapuutarhalla on helppo käydä ihan päiväseltään tai viikonloppuna yksinkin, sanoo Leila Alatalo.

Alatalo asuu pyöräilymatkan päässä Hiirosessa.

Yhtenä hyvänä puolena Alatalo pitää sitä, että varkaiden on hankala iskeä siirtolapuutarhamökkiin, kun jossain läheisessä mökissä on todennäköisesti aina ihmisiä paikalla.

Värimaailma lähti liikkeelle turkoosista lipastosta

Ensimmäiseksi sisarukset keskittyivät mökin kunnostamiseen. Alkuperäinen keltainen ulkomaalaus vaihtui valkoiseen, ja mökin pohjaa nostettiin kolmellakymmenellä sentillä.

Mökin värimaailmaa alettiin rakentaa syvän turkoosin lipaston ympärille. Lipaston sisätakaseinän kukkakuosi hurmasi Riitta Pärssisen vanhan tavaran myyjältä. Turkoosi ovi, turkoosit tyynyt ja kynttilät antavat väriä valkoiseen sisustusta.

– Ei liikaa kuitenkaan, halutaan pitää tämä yksinkertaisena ja siten, ettei ole liikaa tavaroita, sanoo Riitta Pärssinen.

Sisarukset viettävät siirtolapuutarhalla kesäisin kaikki viikonloput. Jääkaappi ja hella on uusittu, joten mökillä on helppo yöpyä. Pihalla on oma kompostoiva vessa.

– Monesti jo kahdeksalta ollaan niin väsyneitä, että mennään suoraan nukkumaan. Me herätään yleensä viiden–kuuden aikaan täällä.

Pärssisen mukaan pihahommat eivät lopu koskaan.

Seuraavana suunnitelmana on tehdä pihamaalle toinen terassi, joka helpottaa pesuvesien laittamista pihalla.