5G testiverkko kattaa Oulun yliopistolla kampusalueen: "Me haemme, mitä uutta annettavaa 5G:llä olisi muuhun käyttöön kuin henkilökohtaisiin palveluihin"

Paljon puhuttu 5G:n hyödyntäminen esimerkiksi sairaaloissa tai teollisuudessa vaatii vielä paljon tutkimusta.

Oulun 5G-testiverkon toimintaan ei vaikuta mitenkään se, että matkapuhelintekniikan uutta sukupolvea ollaan jo tuomassa kuluttajamarkkinoille.

Matkapuhelinoperaattorit pyrkivät jo Suomessakin mainostamaan nykyistä 4G:tä kovasti nopeampaa langatonta nettiä 5G:tä tavallisille kuluttajille. Elisa on kertonut luovuttaneensa jo Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen tamperelaiselle ostajalle.

5G-maailma ei ole kuitenkaan vielä alkuunkaan valmis nopeiden yhteyksien uudenlaisen hyödyntämisen kannalta. Tutkimusta tarvitaan, ja Oulussa yliopistolla tiloissa toimivalle 5G-testiverkolle on vähintään entiseen malliin tarvetta.

Oulun 5G-testiverkon ohjelmajohtajan Olli Liinamaan mukaan 5G:n kuluttajamarkkinoiden avautuminen ei vaikuta testiverkkoon, sen toimintaan tai tarpeellisuuteen.

– Se ei vaikuta meihin mitenkään. Me emme ole niinkään kiinnostuneita nykyisistä palveluista ja nykyisen kaltaisista päätelaitteista. Me haemme, mitä uutta annettavaa 5G:llä olisi muuhun käyttöön kuin henkilökohtaisiin palveluihin kuten tehtaisiin, sairaaloihin, liikenteenohjaukseen tai älykaupunkeihin. Siinä riittää tutkimista ja kehittämistä vielä moneksi vuodeksi, Liinamaa sanoo.

Siinä sivussa Oulun yliopistostakin halutaan tehdä älykampus. Yliopiston tiloihin on asennettu ja asennetaan sensoreita, joiden välittämällä tiedolle voidaan sitten etsiskellä hyödyntämismahdollisuuksia. Vaikkapa luonnontieteilijät ja kasvatustieteen tutkijat voivat hyötyä uudesta teknologiasta.

Oulun 5G-testiverkko on nyt avoin ja toimii oikeasti langattomasti 5G:nä. Yliopiston tietotalon katolla Linnanmaalla on 5G:lle oma lähetinantenni. 5G-verkko kattaa suurin piirtein yliopiston kampusalueen.

Liinamaan mukaan paikallisista yrityksistä esimerkiksi radiotekniikan mittalaiteyritykset tai modeemiteknologiayritykset ovat olleet 5G-testiverkon käyttäjiä. Yksi piirre on ollut, että testiverkosta ovat kiinnostuneita yritykset koko maasta eikä pelkästään Oulusta.

Liinamaa uskoo, että yritysten kiinnostus kasvaa, kun tullaan kaupallistumisen kynnykselle.

– Silloin tulee päätelaitteita ja toivottavasti sovelluskehittäjiä. Testiverkko tarjoaa paremman suurennuslasin siihen, mitä kussakin laitteessa tai palvelussa oikeasti tapahtuu. Meillä on räätälöimisen mahdollisuus ja asiantuntijuus, jota annetaan kaikkien käyttöön.

Liinamaa työskentelee Nokian palveluksessa sen lisäksi, että hän on yliopistolla testiverkon ohjelmajohtajana. Testiverkon laitteet ovat Nokian teknologiaa.

Kaupallinen 5G keskittyy Liinamaan mukaan laajakaistakokemuksen parantamiseen, eli siihen, että saadaan kuluttajille nykyistä sujuvampi videotoisto kännykkään. 4G-verkoissa on lisääntyneen videoiden katselun takia alkanut monin paikoin nopeus ajoittain tökkiä.

– Tyypillisesti palvelut ovat samoja kuin tähänkin asti, katsotaan vaikkapa Netflixiä tai Youtubea. Mutta kun on 5G, yhteys toimii isommalle porukalle nopeammin eikä niin, että yksi käyttäjä blokkaa muiden käyttöä, Liinamaa luonnehtii.

Hän arvelee, että kuluttajan loppukäyttäjäkokemus 5G:stä ei luultavasti ole paljon sen kummempi kuin nykyään 4G:n käytössä.

– Yhteys on sujuva ja hyvä. Ennenkin se oli sujuva aina aamupäivällä mutta iltasella ehkä ei. Nyt se on toivon mukaan illallakin sujuvaa, koska kapasiteettia on reilusti, Liinamaa kuvaa 5G-aikaa.

