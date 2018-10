Wigwam palaa juhlakiertueellaan myös Ouluun – Kauko Röyhkä muistaa yhä legendaarisen yhtyeen: "Olin pitkätukkainen koulupoika, joka diggasi progea"

10 studiolevyä

Hard N’ Horny (1969)

Maailman toinen progelevy. Koostuu Jukka Gustavsonin suomenkielisestä urkuvetoisesta materiaalista ja Jim Pembroken teemallisesta Henry´s -kokonaisuudesta, jossa kitara heläjää ja tarinat sinkoilevat.



Tombstone Valentine (1970)

Amerikkalaistuottajan Kim Fowleyn jälki osaksi peittää luontaisen Wigwamin. Muutama klassikkobiisi kuten Wishful Thinker ja Tombstone Valentine pelastavat huojuvaa kokonaisuutta.



Fairyport (1971)

Vahvaa musiikillista osaamista. Gustavsonin ohella Pekka Pohjolan sävellystaito tulee kuuluville. Monipuolisuus näkyy loistavissa kappaleissa Losing Hold (Pohjola, Gustavson) ja Lost Without a Trace (Pembroke).



Being (1974)

Progekokoonpanon komea päätös. Sävellykset ja sanoitukset mutkikkaita mutta eivät teennäisen taiteellisia. Aika ei ole Beingiä pahoinpidellyt. Pohjolan bassokomppi isossa roolissa. Mukana ehdottoman kaunis Marverly Skimmer.



Nuclear Nightclub (1975)

Uusi kokoonpano siirtyi kevyempään taiderockiin omaperäisyyttä menettämättä. Työpari Pembroke-Rechart löytää toisensa. Klassikkobiisit kauttaaltaan huipputekoa. Arvostelumenestys, joka julkaistiin Euroopassa ja Japanissa.



The Lucky Golden Stripes and Starpose (1976)

Suurella budjetilla Virginin studioilla Englannissa tehdystä Nuclearin seuraajasta tuli odotettua väkinäisempi, vaikka Colossus ja Eddie and The Boys solmivat taitavasti yhteen popin ja progen ilmaisutapoja.



Dark Album (1977)

Vanhan Wigwamin joutsenlaulu, jota Virgin ei enää halunnut julkaista. Tasapainoisesti sävelletty kokonaisuus, joskin ahdistuneisuus kuuluu. Cheap Evening Return, Helsinki Nights ja huima bonus Grass For Blades soivat komeasti.



Light Ages (1993)

Paluulevystä piti tulla perinteiseltä kuulostava paketti, mutta lopputulos on soundiltaan turhan sekava kaikulaitekokeilu. Delay ei ole Wigwamin paras ystävä. Mukana useita vanhoja biisejä uusina sovituksina ja hyvin soitettuina.



Titan´s Wheel (2002)

Keitos mahtipontista amerikanrockia. Liikaa kitarariffien ympärille tehtyjä täytekappaleita. Nimikappale onnistuu kehittelemään ilmoille Wigwam-mystiikkaa.



Some Several Moons (2005)

Edellisestä levytyksestä on jotakin opittu: äänikuvaltaan kuivahko perussoundi on kunniassaan ja soitto etenee rennosti. Sanoituksissa Pembroke löytää entisenlaisen absurdismin. 3-4 turhaa rallia pitkittävät levyä.