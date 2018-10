Toivosen ja Larivaaran tytär valittiin Oulun teatterin Peppi Pitkätossuksi – noin 400 nuorta haki Pepin, Tommin ja Annikan rooleihin

Meeri Toivosen esittämä Peppi Pitkätossu seikkailee Huvikummussa Oulun teatterin kevään ensi-illassa. KUVA: Kaisa Tiri

Ensi keväänä Oulun teatterissa nähtävän Peppi Pitkätossu -näytelmän päärooleihin haki 400 nuorta. Viime talvena järjestettyyn koe-esiintymiseen Ouluun kutsuttiin 70 hakijaa.

Loppuvaiheeseen selvisi 15 nuorta, joista raati valitsi päärooleihin kolme oululaista. Peppinä nähdään Meeri Toivonen, Annikan roolissa Tiia Sillanpää ja Tommina Antti Annola.

Koe-esiintymisten raadin muodostivat koreografi Petri Kauppinen, kapellimestari Merzi Rajala sekä kaksi Oulun teatterin "kokenutta näyttelijää". Koe-esiintymisissä arvioitiin hakijoiden laulu-, tanssi- sekä dialogitaitoja.

Raadin päätökset olivat yksimielisiä, kerrotaan teatterin viestinnästä.

Meeri Toivonen on Oulun teatterin taiteellisen johtajan Kari-Pekka Toivosen ja Peppi Pitkätossun ohjaavan Merja Larivaaran tytär.

Oulun teatterin johtajakaksikko, Kari-Pekka Toivonen ja toimitusjohtaja Tuija Hyppönen, eivät kommentoi haku- ja valintaprosessia.

Meeri Toivonen on ollut Oulun teatterilla kulttuuriharjoittelijana. Hän on mukana myös parhaillaan esitettävässä My Fair Ladyssä. Aiemmin hänet nähtiin Kari-Pekka Toivosen ohjaamassa Rakkautta-esityksessä, johon Meeri Toivonen oli tehnyt myös koreografian.

Raati valitsi Annolan mukaan Peppi-produktioon aiempien näyttöjen perusteella. Annola on tuttu Oulun teatterin tuotannoista, muun muassa The Addams Familystä ja My Fair Ladystä.

Sillanpää työskentelee Oulun teatterissa järjestäjä-kuiskaajana.

Astrid Lindgren -klassikon ensi-ilta on suurella näyttämöllä 16. maaliskuuta.

Teatterin kevään ohjelmistossa on yhteensä kolme ensi-iltaa, syksyllä jatkavia esityksiä sekä useita vierailuja.

Suurella näyttämöllä nähdään alun perin elokuvana tutuksi tullut Rakastunut Shakespeare. Fiktiivinen tarina kertoo näytelmäkirjailija William Shakespearesta, joka kärsii valkoisen paperin kammosta. Kuvioihin saapuu viettelevä Viola, joka ihailee miestä ja hänen tekstejään. Viola on kuitenkin jo luvattu toiselle miehelle.

Näytelmän ohjaa Tuomas Parkkinen, ja sen ensi-ilta on 2. helmikuuta.

Pienellä näyttämölle nähdään näyttelijä, ohjaaja Petja Lähteen perhedraama Pohjoisesta tuulee. Mustalla huumorilla sävytetty tarina kertoo inhimillisistä ihmisistä, erilaisten haasteiden ja kipeiden muistojen edessä. Lähteen kantaesityksen ohjaa OlkaHorila, ja ensi-ilta on 15. maaliskuuta.

Uusien näytelmien rinnalla keväällä jatkaa suurella näyttämöllä ensi-iltansa 24. marraskuuta saava Sirkku Peltolan Ihmisellinen mies.

Vierailuesityksiä on keväällä useita. Lavalle nousee muun muassa Matti Nykäsen elämästä ja sutkautuksista kertova Hyppy sumuun, euroviisu-ilottelu LailastaLoordiin sekä dokumenttiteatteriesitys Miehen kosketus. Lisäksi Oulun teatteriin saadaan englanninkielinen näytelmä Macbeth.