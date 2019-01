The Scenes aloittaa sieltä, mihin viimeksi jäi – Pari vuotta tauolla ollut indierockbändi soittaa tänään paluukeikkansa Oulussa

”Ison-Britannian rokkiklubien lavoja kyntänyt The Scenes nähdään pitkästä aikaa kotikaupungissa”, mainostettiin 45 Specialissa joulukuussa 2016 järjestettyä Rotosrockia. Mainitsematta jäi, että sen jälkeen bändiä ei pitkään aikaan nähtäisikään missään. Mutta oikeastaan asia varmistui vasta keikan aikana, kun laulaja Konsta Koivisto sai päähänsä sanoa sen mikrofoniin.

– Muistaakseni vain ilmoitin siinä, että tämä on muuten meidän viimeinen keikka. Bändin jäsenistäkin osa sanoi keikan jälkeen, että Konsta, mitä helvettiä, eihän tässä ole mitään järkeä. Minä sanoin, että eihän meidän ole mitään järkeä soittaakaan, kun minä olin lähdössä Dubliniin ja kosketinsoittajakin hetkeksi Huippuvuorille asumaan. Miki (Liukkonen) ei ollut enää edes bändissä mukana. Kaikki oli niin sekavaa, että tuntui luontevalta sanoa, että eiköhän tämä ollut tässä.

Oulussa vuonna 2009 perustettu bändi oli julkaissut kolme levyä ja keikkaillut muun muassa Englannissa ja Saksassa. Koivisto oli lähdössä Dubliniin taideopintojen pariin, ja kirjailijanakin tunnettu Liukkonen puolestaan oli jättäytynyt kokoonpanosta keskittyäkseen kirjantekoon.

Koivisto toteaa, että porukan hajaantumisen ohella rock- ja kiertue-elämä oli alkanut väsyttää. Missään vaiheessa tarkoituksena ei kuitenkaan ollut lyödä pillejä pussiin lopullisesti.

– Kysymyksessä oli pikemminkin luova tauko kuin lopettaminen. Minusta on kiva käydä katsomassa, mitä muualla tapahtuu ja millaisia muita vaikutteita voisi hakea, ennen kuin laittaa uudestaan pyörät pyörimään.

Nyt ne pyörivät taas. Lauantaina The Scenes soittaa Nelivitosessa ensimmäisen keikkansa yli kahteen vuoteen. Tekeillä on myös neljäs levy.

Ensimmäinen albumi oli ennen kaikkea kokeellinen, toinen edeltäjäänsä simppelimpi ja kolmas aiempaa punkimpi. Neljännellä levyllään bändi tulee Koiviston mukaan olemaan edeltäjänsä Sex, Drugs and Modern Artin linjoilla. Tarkoitus on tehdä kauniita ja vaikuttavia kappaleita äkäisyyttä unohtamatta, mutta entistä varmemmalla otteella – niin, että levy kokonaisuutena toimisi vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi Radioheadin ylistetty OK Computer, Koivisto luonnostelee.

Ja voi sen sanoa yksinkertaisemminkin:

– Tarkoitus on tehdä nyt se levy, joka saisi viisi tähteä.

The Scenesin jäsenistä enää kaksi asuu Oulussa. Koivisto on siirtynyt Tampereelle, kolme muuta Helsinkiin. Koiviston mukaan se hankaloittaa lähinnä yhteisten treeniaikojen löytämistä. Bändin jäsenistä osa on tuntenut toisensa ala-asteelta lähtien ja loputkin lukioajoilta. Kaikki jatkuu tauon jälkeen aina siitä, mihin viimeksi jäätiin.

Erityisen hyvin matkojenkin takaa onnistuu kappaleiden teko. Koivisto säveltää ja Liukkonen sanoittaa.

– Minusta on aika jännittävääkin, että voi lähettää biisin ja kun toinen lähettää sen takaisin, siellä on jotain muuta ja ajattelee, että ei vitsi, tämä onkin hyvän kuuloinen.

Koivisto sanoo oman lähestymistapansa musiikkiin muuttuneen vuosien myötä kypsemmäksi. Vaikutteita pystyy nyt hakemaan paljon laajemmalla skaalalla kuin silloin, kun ”käveli laput silmillä, kuunteli The Libertinesiä ja ajatteli, että juuri tällaista rockia pitää tehdä”.

– Olisin tosi tyytyväinen, jos minulla olisi ollut tällaiset aivot vaikka silloin, kun olin kaksikymppinen. Ne viisi tähteä olisivat varmaan tulleet jo.

Päätös paluusta ei ollut sen perusteellisemmin valmisteltu kuin tauolle jääminenkään. Koivisto ja Liukkonen saivat viime syksynä päähänsä kysyä huvikseen, saisiko bändi keikan Nelivitoseen. Jouluna kaikki jäsenet sitten palasivat kotikonnuilleen ja kokoontuivat yhdessä soittamaan.

The Scenesin yleisö on ollut enemmän muualla kuin Suomessa, vaikka Koivisto arveleekin, että pitkän rapin ja elektronisen musiikin kauden jälkeen angstisemmalle rockille voisi Suomessakin jo olla tilausta. Ulkomaat kiinnostavat bändiä edelleen, mutta aivan ensimmäiseksi tarvitaan Koiviston mukaan uusia kappaleita.

45 Specialin keikka on toistaiseksi ainoa sovittu esiintyminen. Koivisto sanoo jännittävänsä keikkaa, mutta samalla hänestä tuntuu, että bändi palaa entistä itsevarmempana ja rohkeampana.

Keikkapaikan valinta oli itsestään selvä juttu.

– On hauska sulkea tuo luovan tauon ympyrä Nelivitoseen. Kun siellä silloin viimeksi ilmoitti, että tämä on viimeinen keikka, niin nyt siitä lähtee uusi alku.