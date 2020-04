Helene Schjerfbeck on Mustataustaisessa omakuvassa 53-vuotias. "Luulin, että Schjerfbeck on omakuvassa itseäni nuorempi, koska hän on jotenkin niin heleä. Mutta olemmekin lähes saman ikäiset", Riikka Kontio hämmästelee. KUVA: Jarmo Kontiainen