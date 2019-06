Saara Aallon kappale on valittu Lontoon tämän vuoden Pride-tapahtuman viralliseksi biisiksi

Parhaillaan Englannin-kiertueella olevan Saara Aallon kappale Dance Like Nobody’s Watching on valittu Lontoon tämän vuoden Pride-tapahtuman viralliseksi biisiksi.

Sen sanoituksessa kaikkia kehotetaan elämään omannäköistään elämää. Tämän on katsottu edustavan Priden syvintä olemusta.

Aalto pääsee esittämään kappaleen sekä Lontoon Priden gaalaillallisella että Trafalgar Squaren päätapahtumassa lauantaina 6. heinäkuuta. Tämä on ensimmäinen kerta Lontoon Priden historiassa kun sama artisti esiintyy kummassakin tapahtumassa.

- Viime vuonna otin osaa Helsingin Pride-kulkueeseen ja Lontoon Pride-tapahtumissa olen esiintynyt kahtena viime vuonna. Minulle Pride on ihana tapahtuma täynnä rakkautta. On suuri kunnia, että oma biisini on tänä vuonna Lontoon Priden tunnuskappale. Hienoa päästä edustamaan omaa yhteisöään tällä tavalla, Lontoossa ja Suomessa asuva Saara Aalto sanoo.

Dance Like Nobody’s Watching-kappale löytyy Saara Aallon viimeisimmältä albumilta Wild Wild Wonderland. Aallon, David Sneddonin ja Tom Fullerin kirjoittamaan kappaleeseen on kuvattu Adam Pittsin ohjaama video, joka kertoo transnaisen kasvutarinan.