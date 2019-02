Räppäri löysi itsestään popparin – Sanna "Sana" Rönnberg alkoi tehdä uutta musiikkia viime vuoden lopussa

Etenkin tytöillä on paljon epäuskoa matemaattisiin kykyihinsä. Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan kyse on piiloasenteista: matematiikassa menestyneitä poikia pidetään lahjakkaina ja tyttöjä uutterina. Todellisuudessa matemaattinen lahjakkuus on paljon enemmän kuin traditiomme antaa ymmärtää.