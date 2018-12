Rakastunut Shakespeare antaa Oulun teatterin pukusuunnittelijan leikitellä elegantilla renessanssityylillä – "Yhdessä puvussa voi olla sata detaljia"

Oulun teatterin pukusuunnittelija Pasi Räbinä saa leikitellä elegantilla renessanssityylillä näytelmässä Rakastunut Shakespeare. Se on Oulun teatterin kevään ensimmäinen ensi-ilta.

Vierailija Tuomas Parkkisen ohjaus saa ensi-iltansa 2. helmikuuta suurella näyttämöllä.

Silloin paljastuu juoni, jossa nuori nainen Viola (Elina Saarela) ristiin pukeutumalla keplottelee itsensä näyttämölle ihailemansa nuoren Will Shakespearen (Elias Keränen) uuteen näytelmään.

Tällä hetkellä teatterin ompelimo pursuaa kultaa, keltaista, taivaansinistä ja vanhaa punaista. Melkein valmiita luomuksia, pukuluonnoksia, ompelukoneen vaimeaa säkätystä ja värikkäitä lankarullia.

Viola on tanssiaisillan tähti. Niinpä Elina Saarela on saapunut sovittamaan tanssiaispukua, jossa on kultaa ja mandariinia.

– Alla on korsetti, krinoliini ja lantiomakkara, joka korostaa lantiota ja kaventaa uuman. Ilman alapuvun muotokieltä ei synny päällipuvun veistoksellisuutta, Pasi Räbinä selittää.

Rakastunut Shakespeare sijoittuu vuoden 1593 Lontooseen.

– Renessanssi on muotokieleltään charmikasta ja hienostunutta, tyylikkään eleganttia. Se ei ole niin räiskyvän runsasta ja pröystäilevää kuin rokokoo, pitkän linjan pukusuunnittelija vertaa.

Pukuja on paljon, sillä näytelmässä on 28 roolia.

– Yhdessä puvussa voi olla sata detaljia.

Puvun toteutus ja käsityön merkitys ovat Räbinälle entistä tärkeämpiä.

– Minulla on tällainen motto: Mitä kirkkaampana sisältö, sen skarpimpi toteutus. Ompelimo on harvoja työpaikkoja, jossa tehdään käsillä niin monenlaista.

Katso kuvagalleria näytelmän pukuloistosta.

Rakastunut Shakespeare saa ensi-iltansa 2.2. Oulun teatterin suurella näyttämöllä kello 19.