Puolitoista miljoonaa euroa nopeaa tukea taiteilijoille – akuutti hätäpaketti opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Taiteen edistämiskeskukselta ja isoilta säätiöiltä

Samaa mieltä Suomessa on tuhansia yksin yrittäjiä(osa heistä opiskelijoita), miten ihmeessä esimerkiksi tuloton opiskelija voi elättää itsensä tai yhdessä puolisonsa kanssa perheensä. Osa opiskelijoista on ns. kevytyrittäjiä ja he juuri ovat nyt osaltaan vaarassa jäädä ihan tulottomaksi. Kaikilla opiskelijoilla ei ole aikanaan ollut oikeutta opintososiaalisiin etuuksiin ja esimerkiksi juuri siksi he ovat ryhtyneet yrittäjiksi opiskelujen ohella. Älkää unohtako tätä ryhmää!