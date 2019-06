Puhelias Elias -trilogian viimeistellyt kirjailija Essi Kummu: "Sukupuolta ja seksuaalisuutta on lastenkirjallisuudessa käsitelty auttamattoman vanhanaikaisesti"

Kirjoittaminen toimii silloin, kun tarinaa ei suostu määräiltäväksi, uskoo Puhelias Elias -lastenkirjatrilogiansa juuri viimeistellyt kirjailija Essi Kummu. Tarina tulee ulos, kun on päättänyt tulla.

Kirjailija Essi Kummu on juhlatunnelmissa. Lastenkirjatrilogia Puhelias Elias on tullut vastikään päätökseensä, kun päätösosa Häätanssit julkaistiin toukokuussa. Hyvästit ovat myös haikeat: vaikka Elias onkin fiktiivinen, hän on kulkenut Kummun elämässä mukana jo vuosia.