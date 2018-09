Poliisi poisti teoksen taidenäyttelystä Pudasjärvellä - Suomen lippuun oli painettu kuolinilmoitus ja ruumiinavauspöytäkirja

Oulun poliisi on poistanut taitelija Marko Kaiposen teoksen Pudasjärvellä Taidehuone Pohjantähdessä järjestetystä näyttelystä.

Kaiponen kertoo, että hän sai tiedon teoksen poistamisesta maanantaina.

Kyseessä oli Suomen lippuun tehty teos. Pystyssä oleva Suomen lippu on kuin risti, ja Kaiponen oli painanut siihen nuoren naisen kuolinilmoituksen, poliisin selostuksen tapahtumapaikalta sekä ruumiinavauspöytäkirjan. Kaiponen sanoo, että hänellä oli asiakirjojen painamiseen naisen omaisten lupa.

Rikoskomisario Risto Määttä Oulun poliisista vahvistaa, että poliisi on käynyt hakemassa teoksen pois. Poistamista Määttä perustelee sillä, että siinä oli lain mukaan salassa pidettävää tietoa. Tapausta tutkitaan Suomen lipun häpäisynä ja salassapitosäännösten rikkomisena.

Poliisin päätös poistaa teos näyttelytilasta ei taitelijaa ilahduttanut.

– Onhan se vähän tuppukylän ajattelua. Ahdasmielistä.

Alkuperäisessä teoksessa mukana Häkkinen

Kaiponen kertoo, että kyseessä on nimetön teos, joka on ollut hänen näyttelyissään mukana aiemminkin. Pudasjärvellä se oli sijoitettu näyttelytilan eteisaulaan.

– Se on vanha teos, tehty silloin, kun Mika Häkkinen ajoi formulaa. Otin sen Pudasjärven näyttelyyn täytteeksi, kun näyttelytila oli niin sokkeloinen.

Teos tuotiin Pudasjärvelle "riisuttuna versiona". Alkuperäisessä teoksessa lipun ympärillä oli Häkkisen kuvia, nauhoitettu lähetys Häkkisen ajosta sekä lehtiotsikko, jossa kerrottiin formulatähden vuositulojen summa.

Poistettu teos ehti olla Pudasjärven näyttelyssä hieman yli viikon ajan. Huojuvat raukat kaatuu -näyttely koostuu pääasiassa puuveistoksista. Sen teemana on sisällissota.

Kaiponen kertoo, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun poliisi on poistanut hänen teoksiaan näyttelystä. Hän on käyttänyt Suomen lippua myös muissa teoksissa, ja joskus ne on poistettu näyttelytiloista. Aiemmin teoksista ei ole kuitenkaan aloitettu rikostutkintaa.