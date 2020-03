Ulkonaliikkumiskielto ja kehotus pitää fyysistä etäisyyttä synnyttivät kupletin kaltaisen letkeän ja tarttuvan kappaleen. Videolla soittaa kitaraa Utriaisen Pera ja tanssii Tuohimaan perhe Helvi, Leevi, Taavi, Sohvi, Maria ja Teemu sekä Veera ja Taru Pyykkö.

Haukiputaalaisen laulaja-lauluntekijä Jukka Takalon musiikkivideoHajurako alkoi levitä maanantaiaamuna vauhdilla sosiaalisen median kanavilla. Videolla muusikko kiitää pikku pakkasessa luistelutyylillä Perämeren jäällä Martinniemessä ja laulaa, että hajurakoa olisi hyvä pitää välillämme, länteen ja itään.

Kertosäe kuuluu: "Hajurako sulle, hajurako mulle, hajurako meille kaikille nyt."

Tietysti kyse on siitä, että pitäisimme nyt koronaepidemian aikaan tarpeeksi fyysistä välimatkaa viruksen leviämisen estämiseksi.

Ulkonaliikkumiskielto pohjoisen vinkkelistä

Kuplettilaulajaksi tunnustautuva Takalo halusi tarttua yhteiskunnalliseen aiheeseen musiikin keinoin.

– Käyn hiihtelemässä meren jäällä joka päivä. Hiihdellessäni ajattelin, että tämä autius tässä on edelleen kaikkien käytettävissä, Takalo toteaa.

Muusikko alkoi pohtia muutamissa Euroopan maissa jo julistettua ulkonaliikkumiskieltoa.

– Ulkona liikkuminen on jo käsitteenä hyvin eri asia meillä ja Keski-Euroopassa. Siellä ulos meneminen tarkoittaa sitä, että mennään jonnekin lähikahvilaan juttelemaan tuttujen kanssa. Varsinkin Pohjois-Suomessa ulos meneminen tarkoittaa sitä, että lähdetään yksin hiihtämään, lenkille tai kävelylle. Ulkonaliikkumiskielto kuulostaa tosi kummalta pohjoisen näkökulmasta.

Kuplettimaisen letkeä ja tarttuva biisi

Hajurako on kappaleena tarttuva ja letkeä, vaikka aihe on vakava. Meren jäisellä aavalla, laskevan auringon säteissä tanssii kahdeksan katutanssijaa Haukiputaalta. Biisin sovittaja, kitaristi ja kairamies on Pertti Utriainen.

– Kappale tuntuu tuottavan iloa ihmisille, säveltäjä, sanoittaja ja laulaja Takalo kertoo.

– Kuuntelin vanhalta Tapio Rautavaaran levyltä, millaista kaikua Rautavaaralle on laitettu. Utriaisen Pera mietti sitä, miten Toivo Kärki sai jazzin liitettyä suomalaiseen iskelmään ja soitti siltä pohjalta kitaraa.

Hajurako-musiikkivideo on kuvattu Perämeren jäällä Martinniemessä viime lauantaina. Hajurako-biisin säveltäjä, sanoittaja ja solisti on hiihtäjä Jukka Takalo. KUVA: Antti Pylväs/Haukimedia

Idea biisistä syntyi viime viikon torstaina.

– Join aamukahvia ja katselin samalla läppäriltä maailman uutisia. Trump oli kieltänyt lennot Amerikkaan. Sitten puhuttiin, että nyt ihmisten pitää huolehtia hygieniasta ja pitää väliä. Minulle tuli mieleen, että täytyy pitää hajurakoa.

Äiti ja anoppi kannattivat levyttämistä

Video on kuvattu lauantaina ja leikattu sunnuntaina. Se jaettiin YouTubessa, Facebookissa ja Spotifyssa sunnuntai-iltana.

– Aluksi ajattelin, ettei tätä viitsi levyttää. Vuoden päästä biisi ärsyttää kaikkia, koska ihmiset ei halua muistella tätä aikaa. Mutta äiti ja anoppi sanoivat, että tuohan pitää ehdottomasti levyttää. Hajurako sanoittaa jaettua tuntemusta.

Pandemiasta on kummunnut paljon positiivista yhteisöllisyyttä.

– Pikku kinat jää taakse, kun on isompi vastus. Sitä hyvää voisi ottaa matkaan tulevaisuuteen. Varsinkin nuorille tämä on varmasti melkoinen sukupolvikokemus. Jonkun sortin talvisotahan tämä on.

"Emme ime sormia, emme kaiva nenää, emme koske ittiä, muuten meitä ei oo enää. Henkihä se saattas muuten meikälläki mennä, onneks Trumppi kielsi enkä Amerikkaan lennä."