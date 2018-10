Oulun Teatterin johtaja Kari-Pekka Toivonen irtisanoutui – Karhula: "Mitään akuuttia syytä eroamiseen ei tiedossani ole"

Taiteellisen johtajan ja näyttelijän työt jatkuvat Oulussa vielä seuraavat puoli vuotta. – Mitään akuuttia syytä eroamiseen ei tiedossani ole, teatterin hallituksen puheenjohtaja Matti Karhula sanoo.

Oulun Teatterin taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen irtisanoutui maanantaina 15. lokakuuta. Toivasella on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, johon kuuluu puolen vuoden irtisanomisaika.

Taiteellisen johtajan ja näyttelijän työt jatkuvat hänellä Oulussa näin ollen huhtikuun 2019 puoliväliin saakka.

Toivonen on isossa miespääroolissa musikaalissa My Fair Lady ja pääroolissa Arthur Millerin näytelmässä Näköala sillalta, joka sai ensi-iltansa vajaa kuukausi sitten.

– Mitään akuuttia syytä eroamiseen ei tiedossani ole, teatterin hallituksen puheenjohtaja Matti Karhula sanoo.

– Ei tässä muuta pysty sanomaan kuin että näytelmä alkaa joskus ja niin se sitten myöskin päättyy. Sehän on näillä luovilla aloilla aivan normaalia. Itseasiassa erittäin hyväkin asia, että ihmiset vaihtavat ympäristöä aika ajoin. Se on oman henkilökohtaisen kehityksen kannalta aivan positiivinen ilmiö.

Toukokuussa Matti Karhulan johtama teatterin uusi hallitus sai työpöydälleen heti kättelyssä teatterin henkilöstöongelmat. Teatterin eri työntekijäryhmien kirjelmässä tuotiin esiin useita epäkohtia: teatterin huono johtaminen, epätasa-arvoinen työnjako, epäasiallinen käytös ja johtajan poissaolot.

– Teatterin hallitus on sen jälkeen lähtenyt selvittämään asiat. Oulun Teatterissa on vanhoihin määritelmiin ja sopimuksiin perustuvat toimintatavat. Se on sellaista sovittelevaa ja sovintotyötä ollut tämä vajaa puoli vuotta.

Toivonen valittiin Ouluun Turun Linnateatterista. Oulun Teatterin taiteellisena johtajana hän seurasi myöskin Linnateatterista tullutta Mikko Koukia. Toivonen aloitti työnsä Oulussa huhtikuussa 2014 ja hänen puolisonsa, näyttelijä Merja Larivaara syyskaudella 2014.

Merja Larivaaralla on Oulun Teatterin kanssa määräaikainen työsopimus, joka päättyy 31.7.2019. Oulun työjakson ajan Larivaara on ollut virkavapaalla Helsingin kaupunginteatterista.

Ensi kesäksi Kari-Pekka Toivonen ohjaa Linnateatterille näytelmän Akselin ja Elinan hääfarssi, joka saa ensi-iltansa 6. kesäkuuta.