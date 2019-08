Oulun Taiteiden yö levittäytyy torstaina kaupungille noin 200 ohjelmanumeron voimin. Yksi elämysten tarjoajista on harjoituksiinsa oven avaava Teatteri Saaga, joka kertoo Muhokselta siirtolaiseksi lähteneen Salli Lundin tarinan.

Elettiin vuotta 1927. Oulussa syntynyt ja Muhoksella kasvanut Salli Lund jätti taakseen miehensä ja 2-vuotiaan lapsensa ja lähti siirtolaiseksi Kanadaan. Viiden vuoden kuluttua tie vei Neuvosto-Karjalaan ja toisen maailmansodan karkoitusten myötä Uralin alueelle kolhoosiin ja paperikombinaattiin.

Toimittaja, runoilija Salli Lundin elämästä kertova näytelmä Punaisten lintujen maasaa ensi-iltansa syyskuussa, mutta maistiaisia siitä nähdään tänään Taiteiden yössä. Asialla on uusi oululainen teatteri Saaga ja Lundin sukulaisnainen Niina Aho.

Salli Lund on näytelmän käsikirjoittajan ja ohjaajan Niina Ahon isoisoäidin sisko. Aho kuuli Lundista sukukokouksessa noin seitsemän vuotta sitten. Hän innostui heti, että Lundista täytyy tehdä jokin projekti. Syntyi näytelmä ja uusi oululaisteatteri.

Lundin elämäntarinan ohella Aho haluaa kertoa historiasta ja muiden siirtolaisten ja suomalaisten kohtaloista. Tarkempi tutustuminen Stalinin aikakauteen järkytti.

– Minusta on ihan äärimmäisen mielenkiintoista pohtia, miten he ovat selviytyneet siellä.

Näytelmä on Ahon mukaan ollut koko työryhmälle tutkimusmatka aiheeseen.

– Miksi meille ei ole tästä koulussa opetettu enemmän? Hyvin siloteltuahan se on yhä edelleen, Aho sanoo.

Lauluissa kuuluu Sallin ääni

Aho onpyrkinyt olemaan Lundin elämäntarinalle mahdollisimman uskollinen, mutta joutui kirjoittamisen aikana hyväksymään, että tarinan faktoihin jää aukkoja.

– Valtava vastuuhan siinä on, kun oikeista ihmisistä ja oikeista elämäntarinoista kirjoitat.

Lähteenä Aho on käyttänyt muun muassa Lundin kirjeenvaihtoa. Hän on myös haastatellut sukulaisiaan. Samalla Aho on saanut huomata, että tapahtumista voi sukulaisten suussa olla useita versioita.

Tietyllä tavalla sama piirre on näytelmän merkittävimmässä lähteessä eli Lundin itsensä kirjoittamissa muistelmissa Lundin Taipaleita. Aho kertoo lukeneensa teosta kuin piru raamattua, koska kritiikkiä Neuvostoliittoa kohtaan ei olisi voitu julkaista.

Esimerkiksi neutraalisti ilmaistu kustantamon johdon vaihtuminen tarkoitti Ahon mukaan pidätyksiä ja teloituksia.

Lund kuului Neuvostoliiton kirjailijaliittoon – tosin poikkeuksena ne vuodet, kun hän oli siitä erotettuna. Muistelmiensa lisäksi Lund julkaisi kahdeksan muuta teosta, joista enemmistö runoutta. Aho tuo Lundin lyriikkaa lavalle myös lauluina.

– Minusta ne ovat jotenkin niin ihanaa kieltä ja tekstiä ja sieltä saa oikein kuuluviin Sallin ääntä.

Sävellykset sanoihin teki Maria Häkkinen.

Näytelmä tullaan näkemään Hupisaarilla seitsemän kertaa, mutta pyrkimys on saada lisäesityksiä muuallekin. Taiteiden yönä Teatteri Saaga tarjoaa näytelmästä maistiaisia. Tekijät myös kertovat, millaisia ajatuksia aihe ja tekoprosessi heissä herätti. Aho kuulisi myös mielellään, jos yleisöllä olisi aiheesta omia tarinoita.

Teatteri Saagan tulevasta ohjelmistosta ei ole tietoa, mutta Aho haluaisi keskittyä kantaesityksiin.

– Mukava luoda itse teksti ja siitä lähteä työstämään.

Punaisten lintujen maa -näytelmän avoimet harjoitukset. Hupisaarten kesäteatteri kello 19–19.30.