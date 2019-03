Oulun Samuelin poloneesissa iso kattaus pohjoispohjalaista kansanmusiikkia

Suomen Kansanmusiikkiliiton vuoden suurin tapahtuma Oulussa 15.–17. maaliskuuta. Konsertteja ympäri kaupunkia.

Samuelin Poloneesin teemana on tällä kertaa pohjoispohjalainen kansanmusiikki.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun pohjoispohjalaista kansanmusiikkia on esillä näin suuressa tilaisuudessa, kertoo Unto Kukka.

Hän on Iin laulupelimannien taiteellinen johtaja, jonka työn ansiosta on syntynyt kolme nuottikirjaa seudun musiikkiperinteestä.

Tärkeät lähteet ovat Ylikiimingin Vepsän kylältä 1970-luvulla löytyneet käsinkirjoitetut nuotit, kansanrunousarkistosta löytynyt Oulun seudun purpuri ja Oulun seudun museosta löytynyt nuottikokoelma 1800-luvun alussa soitetusta musiikista.

Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistys julkaisi vuosi sitten Vepsän nuottikirjan ja kaksi vuotta sitten Sofia Walzer -nuottikirjan, joka pitää sisällään museosta löytyneen nuottikokoelman.

Unto Kukka kirjoitti julkaistavaan kuntoon nuottikirjojen kappaleet. Hän on myös tehnyt kappaleisiin sovituksia toisiksi ääniksi.

Samuelin poloneesin pääjuhlassa satapäinen pelimanniorkesteri soittaa yhteissoittona useita kappaleita näistä nuottikirjoista. Avajaiskonsertissa soitetaan yhteissoittona muutama katrilli Sofia Walzer -nuottikirjasta.

Monisatapäinen pelimanniorkesteri

Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistys tekee maakunnan musiikkiperinnettä tunnetuksi myös uudella cd-levyllä. Sandran valssi -cd pitää sisällään 14 kappaletta Vepsän nuottikirjasta, sävelmistä, joita on soitettu Oulun seudulla 1800-luvun alkupuolella. Levyä myydään Samuelin Poloneesissa.

Levynsä Kaikenmoisia tansseja julkistaa myös Suomen suurin pelimanniorkesteri Orivesi All Stars (OAS) konsertissaan Tulindbergin salissa lauantaina.

OAS ja sen toista sataa soittajaa äänitti levyä viikon päivät viime heinäkuussa.

Tapahtuman pääjuhla Madetojan salissa sunnuntaina alkaa pelimannien valtakunnallisella yhteissoitolla. Silloin monisatapäinen pelimannijoukko esittää etukäteen sovitut yhteissoittokappaleet.