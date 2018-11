Oululainen musiikinharrastaja paljasti plagioinnin, Baddingin kappale on lähes identtinen unkarilaisen iskelmän kanssa

Pauli "Radding" Jomersoki on Unkarilainen säveltäjä ja Raulin hyvä ystävä Unkarista ja sieltä Badding on saanut vihiä tästä biisistä.

Eihän tuo nyt ole plagiointien saralla mikään kummajainen koska laittoihan Tapio Rautavaara Yölinjalla biisin omiin nimiin vaikka on suora kopio Johnny Cashin biisistä I Walk the Line. Irwin puolestaan yritti syksyn säveleeseen kappaleella Viuhahdus ja se on kopio Dean & Jeanin kappaleesta Hey Dean, Hey Jean. Onhan näitä mm. Popedan Pikä Kuuma Kesä on kopio Mud yhtyeen kappaleesta Hair of the Dog. Leevi & Leavingsin Elisenda on suora kopio Maksim Leonidovin Videnie kappaleesta. Kopioituja kappaleita ja kappaleiden osia on vaikka kuinka paljon mutta sitä ei tavallinen musiikin kuluttaja huomaa.