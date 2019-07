Mitä kuuluu leskenlehdelle, jahtiukoille ja rapujuhlille vuonna 2069? – kajaanilaisen Routa Companyn tanssiteos kurkistaa 50 vuoden päähän tulevaisuuteen

Metsäbaletti kuvittelee mahdollisia tulevaisuuksia sosiologian, yhteiskunnallisten muutosten ja tieteen tulevien saavutusten valossa. Kajaanissa teos esitetään Pöllyvaaran metsässä, Pyhäjärven Täydenkuun Tansseissa laivamatkan takana saaressa. Oppaana toimii Siiri, tietokoneruudun avatar.

Mikä on ihmisen suhde ympäristöönsä 50 vuoden kuluttua, ja millaisessa ympäristössä silloin kuljeskellaan? Kajaanilainen Routa Company on kuvitellut lähitulevaisuutta vuonna 2069 ja esittää visioitaan teoksessa nimeltä Metsäbaletti.

Metsäbaletti on nykytanssiteos tulevaisuudessa. Esitys on harjoiteltu ja esitetään metsässä.

– Teoksessa kahlataan tulevaisuuden historiaa kulttuurin näkökulmasta. Samalla tullaan havainneeksi, mitä kuuluu leskenlehdille, jahtiukoille, fotosynteesille ja rapujuhlille, tekijät kertovat.

Koollekutsujana produktiossa on toiminut Roudan taiteellinen johtaja Saku Koistinen. Työryhmä Saku Koistinen, Laura Koistinen ja Satu Rinnetmäki on tanssinut Pöllyvaaran metsässä Kajaanissa maaliskuun alusta asti lähes päivittäin.

Metsäbaletti kuvittelee mahdollisia tulevaisuuksia sosiologian, yhteiskunnallisten muutosten ja tieteen tulevien saavutusten valossa. Kevään aikana työryhmään liittyi konsultoivaksi avuksi monitieteisen ympäristötutkimuksen tohtorikoulutettava, kuvataiteilija ja BIOS-tutkimusyksikön jäsen Antti Majava. Teoksesta voi aistia villiä uuden näkemisen iloa faktapohjalta.

"Arvoisa eloyhteisö, Metsäbaletissa on radikaalia toivoa." Produktion koollekutsujana toimi kajaanilaisen Routa Companyn taiteellinen johtaja Saku Koistinen, joka tässä halii Pöllyvaaran komeaa puuta. KUVA: Ia Samoil

Yleisölle on järjestetty myrkkybaari

Kajaanin Runoviikolla esitys alkoi vaelluksella tapahtumapaikalle. Täydenkuun Tanssit -festivaalilla Pyhäjärvellä esityspaikka on Pietarsaaressa laivamatkan päässä. Esityksen luo kulkeminen on yhtä aikaa konkreettista ja rituaalista. Se on irrottautumisen ele.

Pöllyvaaran metsäreitin portilla yleisö viritteli ylleen kaikenlaista peittävää asustetta, etteivät itikat häiritsisi taidenautintoa.

– Me ollaan järjestetty teille myrkkybaari, istuinalusia ja muutama viltti, Saku Koistinen ilmoitti.

Yleisölle ei kuitenkaan tarjoiltu deedeeteetä, vaan harmittomampia hyttyskarkotteita ja valoisamman tulevaisuuden siemeniä.

Matkaoppaana toimii kaikkitietävä kertoja Siiri, tietokoneruudun avatar: "Retki on lääkäriliiton hyväksymän luontoelämysstandardin mukainen kokemuksellisen luontoelämyksen sisältävä tapahtuma. Esityksen hiilijalanjälki on 74g/tunti ja luonnonvaraluku 3,2."

Tuleeko kasvisaatio tai eläinkunnallisliike?

Kysymys on myös taiteen tulevaisuudesta. Siitäkin Siiri puhuu, ja Saku, Laura ja Satu ilmentävät. Ihan alussa pienet näreet alkavat väristä. Kuuluu huminaa, rätinää, ininää ja pulputusta. Äänilähteistä vastaa valosuunnittelija Vespa Laine Fern Orchestrankasvibändisoittimien kanssa.

Visioista välittyy tämän päivän taiteen, siitä käytävän keskustelun, valtailmiöiden ja kulttuurihallinnon kritiikkiä.

Taide menee nyt rymisten metsään. Sammalikkoa hämmentää tanssija Laura Koistinen. KUVA: Ia Samoil

Metsäbaletti ennustaa, että 2020-luvulla taidekentän lävistää kasvisaatio ja eläinkunnallisliike. Silloin esittävän taiteen kentälle syntyy yhä enemmän teoksia, joissa esiintyy vain kasveja ja eläimiä. Koistisen poppoolle saa myös nauraa, kun he lanseeraavat luonnollisen improvisaation ja Taiteen keskustoimikunnan Tie ihmisyyteen -kuntoutusjaksot vegetatiiviseen tilaan vaipuneille taiteilijoille.

Taide menee nyt rymisten metsään. Metsäbaletin lisäksi tulossa on PuuoopperaHyrynsalmelle. Paikkasidonnainen ulkoilmanykyooppera on saanut inspiraationsa saksalaisen metsänhoitajan ja tietokirjailijan Peter Wohllebenin teoksesta Puiden salattu elämä.

Routa Company: Metsäbaletti, Täydenkuun Tanssit Pyhäjärvi 3.8. kello 14, Ärjän taidefestivaali 4.8. kello 10.30 ja Linnanvirta-festivaali Kajaani 17. ja 18.8. kello 16.