Miksi Oulu Sinfonian ohjelmatekstit käännetään englanniksi? "Tapahtumissa saatu yleisöpalaute oli yksi syy"

Englanninkielisten ohjelmatekstien toivotaan palvelevan uusia ja vanhoja kuuntelijoita. Kenelle esittelytekstien käännökset on tehty?

Oulu Sinfonian konserttien ohjelmatekstit käännettiin verkkosivuille nyt ensimmäistä kertaa englannin kielelle.

Monikielisyys on entistä tärkeämpää kansainvälistyvän kaupungin kulttuurilaitoksille. Verkkosivuja käännetään yhä enemmän englannin kielelle.

Sinfonian intendentti Maija Kuusisto, miksi ohjelmatekstit käännettiin englanniksi?

– Musiikki on taiteenmuotona kaikkien saavutettavissa kielestä riippumatta, toisin kuin vaikka teatteri. Meillä on töissä paljon kansainvälistä väkeä, ja heillä on ystäviä ja läheisiä jotka käyvät meidän konserteissa. Varsinaista kävijätutkimusta meillä ei vielä ole tehty, mutta yleensä kaikissa konserteissa on vieraskielistä yleisöä.

Onko Sinfonia saanut palautetta kieliasiasta?

– Netin kautta ja tapahtumissa saatu yleisöpalaute oli yksi syy käännösten tekemiseen. Olemme saaneet paljon tyytyväistä palautetta uudistuksen jälkeen, muun muassa sosiaalisen median kautta.

Kuinka paljon englannin kielelle on tilausta?

– Esimerkiksi yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on iso porukka, josta tavoittelemme myös uusia yleisöjä. Matkailijat ovat usein kulttuurista kiinnostuneita ja haluamme palvella myös heitä. Esimerkiksi kamarikonserteissa käy paljon kansainvälistä väkeä. Lisäksi Oulun kaupungin Kaiku-kortilla käy konserteissamme ihmisiä, jotka tarvitsevat englannin kieltä.

Mitä kaikkea on käännetty tällä hetkellä?

– Tämän kevään ohjelma on nyt verkkosivuillamme englanniksi. Koko sivusto ei ole vielä kaksikielinen, mutta uudet nettisivut ovat tulossa myös englanniksi. Uudet sivut ovat käytössä ehkä ensi syksynä tai viimeistään vuoden päästä. Paperinen ohjelmalehti on tällä hetkellä vain suomeksi. Toivon mukaan myös ohjelmalehti saadaan ensi syksynä englanninkielisenä.

Kuka tekee varsinaisen käännöstyön?

– Oulun kaupungilla on oma käännöspalvelu, mistä tekstit on tilattu. Kääntämisen kustannukset eivät ole suuria verrattuna siihen, kuinka paljon saavutamme yleisöä tämän avulla.

Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Samu Forsblom, kuinka paljon Oulun kulttuurilaitoksilla on englanninkielistä sisältöä verkkosivuillaan?

– Oulun kaupungin kirjastolla on englanninkieliset nettisivut, ja museo- ja tiedekeskus Luupin nettisivuilla on perustiedot englanniksi. Kulttuurikeskus Valveen uudistetut sivut avattiin viime viikolla ja englanninkieliset sivut tulevat valmiiksi kevään aikana. Somessa englantia ei juuri käytetä ja tähän tulemme panostamaan tulevaisuudessa lisää.

Mihin suuntaan kielten suhteen ollaan menossa?

– Aluksi olisi hyvä asia, että esimerkiksi tapahtumakalentereissa olisi edes lyhkäinen esittely englanniksi. Tavoitteena olisi saada myöhemmin tietoa muillakin kielillä. Sisältöjen kääntäminen on kuitenkin resurssikysymys, sillä kulttuurilaitokset toimivat pienillä budjeteilla.

Ketä varten käännöstyötä tehdään?

– Englannin kieli on kaupungin kulttuuripuolelle ehdoton vaatimus, kun etenemme kohti kulttuuripääkaupunkihanketta. Tavoittelemme kulttuurista kiinnostuneita matkailijoita, ja toisaalta kaupungin oma väestö kehittyy koko ajan kansainvälisempään suuntaan.