Merja Larivaara kommentoi HS:lle oman tyttären valintaa Oulun teatterin Peppi Pitkätossuksi: Tiesimme, että tästä tulee sanomista

Ensi keväänä Oulun teatterissa nähtävän Peppi Pitkätossu -näytelmän ohjaava Merja Larivaara on kommentoinut Helsingin Sanomille pienoista kohua, joka nousi Larivaaran ja teatteria vielä johtavana Kari-Pekka Toivosen tyttären Meeri Toivosen valinnasta näytelmän päärooliin.

Ensi keväänä Oulun teatterissa nähtävän Peppi Pitkätossu -näytelmän nimiroolissa on Meeri Toivonen. KUVA: Kaisa Tiri

Näytelmän päärooleihin haki kaikkiaan 400 nuorta. Viime talvena järjestettyyn koe-esiintymiseen Ouluun kutsuttiin 70 hakijaa.

Loppuvaiheeseen selvisi 15 nuorta, joista raati valitsi päärooleihin kolme oululaista. Peppinä nähdään Meeri Toivonen, Annikan roolissa Tiia Sillanpää ja Tommina Antti Annola.

Valinnassa on nähty nepotismia eli sukulaisen suosimista.

Oulun teatterin johtajakaksikko Kari-Pekka Toivonen ja toimitusjohtaja Tuija Hyppönen eivät aiemmin kommentoineet Kalevalle haku- ja valintaprosessia.

Merja Larivaara sanoo perjantaina HS:n julkaisemassa jutussa, että "totta kai me tiesimme, että tästä (tyttären valinnasta) tulee sanomista”.



– Keskustelimme valinnasta hyvin pitkään, koska keskustelimme ihan kaikista potentiaalisista hakijoista joka rooliin. Kaikilla oli vapaus puhua. Kyllä vääränä koen senkin ajatuksen, että hän ei olisi saanut hakea, Larivaara toteaa lehdelle.

Larivaaran mukaan valintaan "vasta ihan viime metreillä mukaan tuli Kari-Pekka."

– Ja silloin sanoin raadille, että vaikeampaa on ottaa oma lapsi kuin olla ottamatta. Mutta kaikki olivat yksimielisiä siitä, että Meeri oli tässä kohtaa paras vaihtoehto, Larivaara sanoo HS:lle.

Meeri Toivonen on ollut Oulun teatterilla kulttuuriharjoittelijana. Hän on mukana myös parhaillaan esitettävässä My Fair Ladyssä.

Oulun Teatterin taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen irtisanoutui 15. lokakuuta. Hänen sopimukseensa kuuluu puolen vuoden irtisanomisaika. Taiteellisen johtajan ja näyttelijän työt jatkuvat Toivosella huhtikuun 2019 puoliväliin saakka.

Toivonen ei ole kommentoinut irtisanoutumisensa syitä.