Kultapumpeli Juha Ilmari Laineelle Color Dolor -yhtyeen videosta – Oulun musiikkivideofestivaali palkitsi parhaita kotimaisia musiikkivideoita

Juha Ilmari Laine palkittiin lauantai-iltana Oulun musiikkivideofestivaalin kotimaisen musiikkivideokilpailun pääpalkinnolla Kultapumpelilla.

Laine sai palkinnon Color Dolor -yhtyeelle tekemästään Anyway The Wind Blows -videosta.

– Yksinkertainen on kaunista. Toteutus on taidokas, tunnelma vangitseva ja vaikutelma läpeensä sympaattinen. Video on omaleimaisuudessaan ja yksinkertaisuudessaan kansainvälistä tasoa oleva teos, tuomaristo totesi palkintoperusteluissaan.

Lupaavan uuden tekijän palkinnon Teinipumpelin voitti Iiris Tuononen joku iiriksen Moi äiti-videosta.

Linssipumpelin parhaasta kuvauksesta sai Anton Thompson CoonJesse Markinin Blood-videolla. Parhaasta leikkauksesta myönnettävän Postpumpelin vastaanotti Tommi Rahko Peltokurki-yhtyeen Musta koira -videosta.

Kansanpumpeli matkasi Anna Äärelälle Sunrise Avenuen I Help You Hate Me -videosta. Yleisöäänestyksessä annettiin yli 2000 ääntä, ja Kansanpumpelista kisasivat kaikki kilpailuun lähetetyt 321 videota.

Lauantai-illan Pumpeligaalassa jaettujen palkintojen lisäksi tuomaristo huomioi neljä ansioitunutta ohjaajaa kunniamaininnoin.

Tunnustuksen saivat Mika Lommi (Femme En Fourrure – Ride), Teemu Nikki (Janne Huttunen – Capetown Boogie Woogie), Sami Sänpäkkilä (M – Tehtaantyttö) ja Iiris Heikka (Sarah Palu – Koti merellä).

Musiikkivideokilpailun tuomaristoon kuuluivat tänä vuonna Gimmeyawallet Productionsin toimitusjohtaja, Tubeconin perustaja Elise Pietarila, lontoolainen musiikkivideo-ohjaaja ja valokuvaaja Matilda Finn sekä taiteilija ja elokuvantekijä Anna-Mari Nousiainen.

Oulun musiikkivideojuhlat järjestettiin tänä vuonna jo 25:ttä kertaa. Tapahtuma on osa Oulun juhlaviikkoja.

Pumpeloidut videot ovat nähtävissä huomenna sunnuntaina Valvesalissa kello 13 alkavassa näytöksessä.